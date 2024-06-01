今天是兒童節！中國「1悲慘原因」從4/4改6/1 北韓也過61兒童節
「兒童節」稍早登上Google Trend熱搜關鍵字，讓不少台灣人感到納悶，疑惑「兒童節不是4月4號嗎」。事實上，今天6月1日是中國、北韓、越南、柬埔寨及葡萄牙等國的兒童節，其悲慘由來是為紀念第二次世界大戰中，捷克中部村莊利迪策（Lidice）大屠殺，國際民主婦女聯合會1949年在莫斯科舉行大會，決定將6月1日定為國際兒童節紀念。
記者徐銘穗/綜合報導
今天又被稱為「六一國際兒童節」，慶祝六一國際兒童節的國家與地區，包括中國、蒙古、北韓、越南、老撾、柬埔寨、俄羅斯、歐洲原社會主義陣營國家如波蘭、葡萄牙等40多個國家和地區。
六一國際兒童節、四四兒童節由來 台灣和香港都過四四兒童節
「六一國際兒童節」是1949年，國際民主婦女聯合會在莫斯科舉行大會，決定將6月1日定為國際兒童節紀念，以悼念在1942年6月10日被納粹屠殺的捷克利迪策村的88名兒童，以及全世界所有在法西斯侵略戰爭中死難的兒童。
而台灣過習慣的兒童節則是4月4日，由來是1931年，孔祥熙發起建立的中華慈幼協濟會提議，將4月4日定為兒童節，選這天的原因是「時當春令，氣候相宜，又與往日之三三、五五、九九及今日之十十等節名互相輝映」，一度和婦女節合併放假一天，後於1998年取消放假，2011年起恢復為國定假日，全國放假一天。
1949年國共內戰及中華人民共和國成立後，中國兒童節自1950年起從原本的4月4日改為6月1日，稱要遵循國際婦聯在1949年開會倡議並確立的「六一國際兒童節」。不過當時英屬香港的主流華裔社群依舊保留四四兒童節的慶祝習慣，而澳門則是跟隨中國大陸，慶祝六一兒童節。