超微創辦人梁見後北科大演講！曝校訓是成功利基　贈10台AI伺服器

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梁見後指出，綠色運算是美超微的專精優勢，假設全球IT產業都實現綠色運算，每一年可以省下二百多億美元的電費。液冷技術（Liquid Cooling）比空氣冷卻（air cooling）更便宜，北科大校友們正準備推動，希望今年能將液冷技術用於資料中心的市占率，從不到1%提升到超過15%，為人類與環境創造深遠價值。
梁見後也感謝母校北科大「帶來很多教育、思想上的改變、塑造，對我們終生的影響非常大」，而母校校訓誠樸精勤正是他創業的力量，也是成功的立基，期勉應屆畢業生要秉持校訓精神，繼續精進、專注在真正想做的東西，並送大家二個字，要「忍」耐才會成功，如果忍太久覺得辛苦，不妨用「愛」心來面對機會和挑戰，「你會發現你是天下無敵，因為愛是沒有敵人」鼓勵大家在職涯打拚時，把周圍的人、所有人類的利益，當作中心思想，天下便無難事。
隨後，梁見後博士致贈母校AI伺服器10台，由北科大校長王錫福代表受贈，用以擴充母校高速運算資源，挹注北科大推動AI人才培育與研發產學的能量。
典禮上，開發金控副董事長沈榮津獲頒北科大名譽工學博士。沈榮津博士與梁見後博士同樣於1978年畢業自臺北工專電機工程科，為母校同期助教，後於經濟部工業局服務，歷任經濟部長、行政院副院長等要職。他積極推動「投資臺灣三大方案」，引導美超微、輝達等台商回流，總投資突破2兆元台幣，逐步打造臺灣成為高階製造、半導體先進製程、高科技研發及綠能發展等四大中心，為我國經濟成長奠定重要基礎。
北科大校長王錫福表示，沈榮津博士與梁見後博士兩位傑出學長，都是北科人不斷精進、追求巔峰的楷模，他們從最基礎的地方起步，用謙卑的眼光與態度，踏出人生的每一步，並且永遠對下一步懷抱夢想，不斷提升眼界，不斷擴張境界。他提醒畢業生，「在AI快速發展的時代，我們的思維和技術，都要與時俱進。」同時期勉大家，隨時保有社會共好的利他精神，站在高處時，要看得更遠，做得更多！
立法委員王世堅指出，北科大地靈人傑，在座畢業生歷經扎實學習、通過考驗，即將進入社會，相信北科大十多萬名校友的成功經驗，將由他們一棒一棒傳承下去。北科大也受到很多委屈，從臺北工專時期校地12.9公頃時有四千位學生，為市政發展而犧牲空間，目前校地僅9.6公頃，卻成長到一萬三千多位學生，希望為北科大爭取公平正義。
今年北科大畢典開場不同凡響，在璞樓基金會邀請下，美國哈佛大學女聲無伴奏合唱團The Radcliffe Pitches特別演出〈Moon River〉、〈茉莉花〉等曲目，典禮尾聲則由本屆畢聯會團隊演出畢業歌曲〈看不見的人〉，用年輕世代的方式唱出大學生的迷惘，祝福所有畢業生未來都能成為理想中的自己。