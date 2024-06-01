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黃仁勳效應太強！味全緊急加開大巨蛋座位　排隊人潮綿延數十公尺

▲「AI教父」黃仁勳加持，大巨蛋「龍象大戰」票房超熱，現場排隊人潮綿延數十公尺。（圖／記者葉政勳攝）
▲「AI教父」黃仁勳加持，大巨蛋「龍象大戰」票房超熱，現場排隊人潮綿延數十公尺。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/臺北報導

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳來台，引發巨大關注。今（1）日黃仁勳受研華（2395）「棒球家庭日」邀請，將現身臺北大巨蛋，擔任中職味全龍主場開球嘉賓，成為中職史上身價最高的開球嘉賓，由於今晚是「龍象大戰」傳統好戲，門票很快就賣完，味全龍緊急加開內野L5區域，現場排隊人潮綿延數十公尺。

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黃仁勳效應太強　味全龍加開內野L5區

味全龍昨在臉書發布消息，感謝龍星大樂首戰吸引的16156名球迷的熱情支持。為了服務更多喜愛棒球的朋友，球團決定在今日加開內野L5區座位，票價每張500元。售票處設在Gate4左側窗口，從下午2點起開放現場購票。

黃仁勳此次受邀擔任開球嘉賓，成為中職史上身價最高的開球嘉賓，引發廣大球迷的熱烈期待。他的出現無疑為活動增色不少話題，而味全龍已經為他備妥球衣，期待他為龍象大戰投出代表性的一球。

「龍星大樂」主題日活動於6月1日至2日在台北大巨蛋舉行，邀請多位知名藝人如戴愛玲、魏如萱、柏霖PoLin和舞思愛等進行演出。此外，還有味全龍隊的實力派唱將球員在6月2日賽後進行歌唱擂台賽，為球迷帶來精彩的表演。

▲味全龍本週末在大巨蛋3連戰，估計吸引超過5萬人進場，有望寫下中職在大巨蛋主場最快累積10萬人次進場紀錄。（圖／記者葉政勳攝）
▲味全龍本週末在大巨蛋3連戰，估計吸引超過5萬人進場，有望寫下中職在大巨蛋主場最快累積10萬人次進場紀錄。（圖／記者葉政勳攝）

史上身價最高開球嘉賓！味全龍為黃仁勳備妥球衣　誰來負責蹲捕？

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