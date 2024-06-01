全家聯名Xpark「海鹽檸檬霜淇淋」！加碼回歸草莓優格、巨峰葡萄
全家新口味霜淇淋來了！攜手日系都會型水族館「Xpark」，自6月5日起開賣新口味「海鹽檸檬霜淇淋」，並且加碼「巨峰葡萄」、「草莓優格」同步回歸，還送限量水豚、企鵝造型湯匙，數量有限送完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家6月5日起換新口味霜淇淋，將與Xpark聯名推「海鹽檸檬霜淇淋」，口味採取清爽的日式「海鹽檸檬」讓炎熱的夏日暑氣全消，就連甜筒的紙套和杯子都有Xpark的設計巧思，靈感來自Xpark超人氣的水豚夫妻Lili 和 Coco，今年再度迎接三隻小水豚寶寶的誕生，可愛的水豚一家躍上冰淇淋紙套和杯子，小水豚們也無時無刻和爸爸媽媽黏在一起，全家享受著和諧溫馨的氛圍。
除了新口味海鹽檸檬外，本次還有「巨峰葡萄」、「草莓優格」同步回歸，單口味、雙口味有多種搭配可以自由選，並且自6月5日開賣起，購買全家霜淇淋就送水豚造型或企鵝造型湯匙，款式隨機，數量有限送完為止（不包含隨買跨店取購買及兌換）。
7-11近期則是推出「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋，首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，選用泰國清邁龍眼蜜，無添加蜂蜜香料，甜中帶海鹽鹹的口感，絕對不能錯過，原價49元一支。即起至6月11日每週五六日，憑icash2.0、icashpay支付，口味任選第2支半價優惠；即起至6月2日前為世界牛奶日，可享任選第2支10元。