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卡森斯2016年後再次參與奪冠！感性致謝隊友：我們一起完成了任務

▲卡森斯率領台啤永豐雲豹奪得隊史首冠，他本人相當開心，擁吻伴侶。他感謝球隊成員無私奉獻，與他一起完成任務。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯率領台啤永豐雲豹奪得隊史首冠，他本人相當開心，擁吻伴侶。他感謝球隊成員無私奉獻，與他一起完成任務。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/臺北報導

T1桃園台啤永豐雲豹今（1）日在總冠軍賽G4以108：80擊敗臺北台新戰神，季後賽橫掃晉級，「表弟」卡森斯此役得到24分24籃板，被選為FMVP。他賽後表示自己是團隊至上的球員，這一冠是用正確方式打球的成果，同時也透露這座冠軍是自己在2016年後首度親自參與奪得的冠軍，很開心能和雲豹隊的大家一起完成任務。

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「這是很棒的一個團隊，我們是一支總冠軍球隊，我們一起完成了任務！」卡森斯賽後開心地將功勞歸功於球隊所有人，「這支團隊每一個人都很願意去犧牲奉獻，在大家的幫助下我更好的融入到團隊之中。」

▲台啤雲豹洋將克羅馬上半場就已經攻下21分，幫助球隊在客場兩節打完取得12分領先。（圖／T1提供）
▲台啤雲豹洋將克羅馬攻下36分9籃板5助攻5抄截，幫助雲豹在第4戰封王，卡森斯稱他也值得FMVP。（圖／T1提供）
卡森斯奪FMVP　將功勞歸給團隊

卡森斯坦言，對於拿下FMVP感到非常榮幸，從以前他就是一名團隊至上的球員，也深信用正確的打球能夠獲勝。另外，他也稱讚隊友克羅馬同樣也值得這個獎，「他的表現也非常好，我們兩人打出很棒的ONE-TWO PUNCH。對我來說，最大的意義就是成為冠軍，其他都不重要。」

有趣的是，克羅馬上一次奪冠是在NCAA時期，2014年他所屬的康乃狄克大學最終擊敗了肯塔基大學，這次在T1則是職業生涯第一次拿下冠軍。說到這一點時，克羅馬也和卡森斯打鬧起來，因為後者當年就是肯塔基大學產出的明星球員。

卡森斯上次參與奪冠是2016年美國男籃奪金

而卡森斯也表示，自己上一次奪冠是在2016年里約奧運，與美國男籃一同摘金；至於在NBA，2019年他和金州勇士隊一起打進總冠軍賽，但以2：4輸給多倫多暴龍，2020年洛杉磯湖人登頂，之後曾頒給他冠軍戒指，但其實卡森斯當年並沒有為球隊出賽過，所以這一冠對他來說也是意義重大。

卡森斯今天奪冠之後，開心地擁吻家人、與隊友開心歡呼，真的相當享受其中。至於明年是否還會回歸？卡森斯說他現在還沒辦法想這麼多，也許在狂歡酒醒後才會有答案。

▲台啤雲豹洋將卡森斯。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤雲豹洋將卡森斯，上一次奪冠是在2016年里約奧運，與美國男籃一同摘金。（圖／T1聯盟提供）

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