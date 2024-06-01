卡森斯2016年後再次參與奪冠！感性致謝隊友：我們一起完成了任務

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卡森斯奪FMVP 將功勞歸給團隊
卡森斯坦言，對於拿下FMVP感到非常榮幸，從以前他就是一名團隊至上的球員，也深信用正確的打球能夠獲勝。另外，他也稱讚隊友克羅馬同樣也值得這個獎，「他的表現也非常好，我們兩人打出很棒的ONE-TWO PUNCH。對我來說，最大的意義就是成為冠軍，其他都不重要。」
有趣的是，克羅馬上一次奪冠是在NCAA時期，2014年他所屬的康乃狄克大學最終擊敗了肯塔基大學，這次在T1則是職業生涯第一次拿下冠軍。說到這一點時，克羅馬也和卡森斯打鬧起來，因為後者當年就是肯塔基大學產出的明星球員。
卡森斯上次參與奪冠是2016年美國男籃奪金
而卡森斯也表示，自己上一次奪冠是在2016年里約奧運，與美國男籃一同摘金；至於在NBA，2019年他和金州勇士隊一起打進總冠軍賽，但以2：4輸給多倫多暴龍，2020年洛杉磯湖人登頂，之後曾頒給他冠軍戒指，但其實卡森斯當年並沒有為球隊出賽過，所以這一冠對他來說也是意義重大。
卡森斯今天奪冠之後，開心地擁吻家人、與隊友開心歡呼，真的相當享受其中。至於明年是否還會回歸？卡森斯說他現在還沒辦法想這麼多，也許在狂歡酒醒後才會有答案。