「黃金右臂」鄭兆村臺灣國際田徑公開賽奪銀！創賽季最佳76公尺21

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男子標槍項目「水鳥」黃潮鴻未能發揮水平，六次試擲僅繳出71公尺24差強人意的成績位居第三，鄭兆村在調整心態和生涯規劃後慢慢找回身體的感覺，最後一擲還創下賽季最佳的76公尺21拿下銀牌，印度選手曼努（DP MANU）第一擲就有78公尺32的佳績，最後一次更擲出81公尺58順利摘金。
男子三級跳遠賽場上，奧運培訓隊李允辰近況好且穩定，第一跳就超過16公尺將其他對手遠拋腦後，最後一次試跳更逼近17公尺大關，可惜以些微之差過板違規不列入成績，最終仍以16公尺28的成績輕鬆拿下冠軍。賽後李允辰秀出腳上沾著紅土的鞋表示接受這樣的結果，雖然沒能破紀錄但對自己的表現感到滿意。
張博雅決賽對決阿麗 跑出第3名佳績
決賽張博雅被分配到阿麗身旁的第4道，起跑後緊追在偶像的身後跑出第3名的成績，可惜沒能將個人紀錄往前推進。「超人媽媽」不負眾望的再次打破大會紀錄以12秒80封后，賽後被問到如何平衡賽場與家庭時也表示：「對我來說陪伴兒女長大應該是最棒的工作了，孩子們總會激勵我更加努力在訓練和賽場上，提醒我不能浪費一分一秒，在賽場上全力以赴、爭取佳績也是對孩子們最好的示範。」
最受矚目的男子跳高前半段靜悄悄，臺灣跳高三劍客在2公尺05後陸續登場，葉柏廷、蔡維智、傅兆玄在場上用成績互相激勵彼此，相繼跳過2公尺16的大關，日韓好手也先後加入戰局，可惜在挑戰2公尺22的高度時，葉柏廷和蔡維智沒能過關，只剩傅兆玄、禹相赫和3名日本選手繼續纏鬥。逐漸加大的雨勢讓臺日韓好手都陷入膠著，但場邊的觀眾席仍不時爆出喝采與加油聲為選手應援，最終日本選手赤松諒一在2公尺25的第一次試跳就過關，略優於傅兆玄和另一名日本選手衛藤昂，拿下男子跳高金牌。
摘下銀牌的傅兆玄賽後也表示：「賽前和教練討論調整起跳前的步伐，以更早發動攻擊的步伐去爭取成績的突破，賽前心裡還有些疑慮，不過下場後試跳的感覺證明調整是有用的，雖然這個成績還不夠好，但升格C級賽事後對爭取奧運資格的積分還是有幫助，接下來在六月積分結算前仍會繼續爭取出賽的機會，目標還是前進巴黎奧運！」