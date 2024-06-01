張志豪猛敲3打點！許基宏大巨蛋陽春砲炸裂 中信兄弟7：3味全龍
中職傳統好戲「龍象大戰」今（1）日繼續在臺北大巨蛋上演，中信兄弟強打張志豪3打數2安打，敲進3分打點，重砲許基宏也轟出陽春砲助威，加上洋投猛登繳出5.2局失1分好投，終場兄弟以7：3擊敗味全龍，龍隊吞下3連敗。值得一提的是，此戰周思齊在7局上擔任代跑，但盜壘失敗，生涯百盜還要再等等。
記者路皓惟/臺北報導
首局上中信兄弟率先發動攻勢，岳政華安打上壘後，伍鐸連續對陳俊秀、曾頌恩丟出保送，接著張志豪掃出三壘安打，味全龍提出挑戰後維持原判，一棒送回2分，王政順再補上一支安打，帶有1分打點，中信兄弟取得4：0領先。
3局下味全龍打線有所回應，劉時豪、林孝程、李凱威3支安打，加上石翔宇觸身球上壘，龍隊終於突破猛登的封鎖，拿下本場的第1分。5局上，許基宏從伍鐸手中轟出陽春全壘打，迎來本季個人第2轟，中信兄弟再下一城，以5：1領先味全龍。
6局上兄弟攻勢再起，由張志豪二壘安打帶動，在兩出局情況下，林吳晉瑋把握機會擊出安打，帶有1分打點，持續擴大領先優勢。
7局上，周思齊代跑，結果盜壘失敗，距離100盜依舊差1盜。8局下味全龍反擊，拿莫．伊漾擊出中右外野深遠二壘安打，送回二壘的郭天信，接著代打黃柏豪擊出高飛犧牲打，帶有1分打點，龍隊仍以3：6落後。
9局上中信兄弟再添1分保險分，9局下由吳俊偉後援登板守住勝利。