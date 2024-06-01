體壇最爛巨星 ！Kawhi Leonard痛痛人、簽大約就傷　季後賽必報銷

張志豪猛敲3打點！許基宏大巨蛋陽春砲炸裂　中信兄弟7：3味全龍

▲中信兄弟強打張志豪掃出清壘三壘安打，全場3打數2安打，貢獻3分打點、2得分，率領兄弟在大巨蛋拿下2連勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.01）
▲中信兄弟強打張志豪掃出清壘三壘安打，全場3打數2安打，貢獻3分打點、2得分，率領兄弟在大巨蛋拿下2連勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.01）

記者路皓惟/臺北報導

中職傳統好戲「龍象大戰」今（1）日繼續在臺北大巨蛋上演，中信兄弟強打張志豪3打數2安打，敲進3分打點，重砲許基宏也轟出陽春砲助威，加上洋投猛登繳出5.2局失1分好投，終場兄弟以7：3擊敗味全龍，龍隊吞下3連敗。值得一提的是，此戰周思齊在7局上擔任代跑，但盜壘失敗，生涯百盜還要再等等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首局上中信兄弟率先發動攻勢，岳政華安打上壘後，伍鐸連續對陳俊秀、曾頌恩丟出保送，接著張志豪掃出三壘安打，味全龍提出挑戰後維持原判，一棒送回2分，王政順再補上一支安打，帶有1分打點，中信兄弟取得4：0領先。

3局下味全龍打線有所回應，劉時豪、林孝程、李凱威3支安打，加上石翔宇觸身球上壘，龍隊終於突破猛登的封鎖，拿下本場的第1分。5局上，許基宏從伍鐸手中轟出陽春全壘打，迎來本季個人第2轟，中信兄弟再下一城，以5：1領先味全龍。

6局上兄弟攻勢再起，由張志豪二壘安打帶動，在兩出局情況下，林吳晉瑋把握機會擊出安打，帶有1分打點，持續擴大領先優勢。

7局上，周思齊代跑，結果盜壘失敗，距離100盜依舊差1盜。8局下味全龍反擊，拿莫．伊漾擊出中右外野深遠二壘安打，送回二壘的郭天信，接著代打黃柏豪擊出高飛犧牲打，帶有1分打點，龍隊仍以3：6落後。

9局上中信兄弟再添1分保險分，9局下由吳俊偉後援登板守住勝利。

黃仁勳給小葉調一下！葉君璋親自出馬　「開球時請閉眼」笑翻全場

黃仁勳效應太強！味全緊急加開大巨蛋座位　排隊人潮綿延數十公尺

週六「龍象大戰」29688人進場！創中職新紀錄　大巨蛋連12場破萬

龍象大戰16156名觀眾進場！創週五票房紀錄　兄弟4：3味全止3連敗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生