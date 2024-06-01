影／猛登不滿好壞球！平野惠一跨欄跳進場 動作絲滑自嘲「腿短」
中信兄弟今（1）日在臺北大巨蛋對上味全龍，兄弟洋投猛登在6局下因不滿好壞求判定，大動作向主審抗議，口中還唸唸有詞，兄弟教頭平野惠一立刻跨欄衝上場，以防止事態擴大，而平野流暢的跨欄動作引起網友熱議，平野笑說：「雖然我腿短，跨欄不是很容易，但當下已經顧不了這麼多了。」
記者路皓惟/臺北報導
6局下，猛登對主審的壞球判定不滿，舉起右手向主審抗議，且口中不斷碎唸，平野惠一見狀立刻跨越休息區欄桿，迅速衝上場擋在主審與猛登之間，化解了可能的衝突，平野表示，「當下是覺得滿危險的，很怕猛登被驅逐出場。」
平野惠一跨欄動作超流暢，引發網友熱議，他笑說：「因為我個子矮，腳也比較短，其實不是很好跨。」他解釋，當時情況緊急，顧不了太多，所以才會選擇直接跨欄。
此戰猛登主投5.2局被敲4支安打失1分，投出6次三振和2次四壞保送。談到猛登的表現，平野表示：「雖然猛登有幾局遭遇危機，但都有守下來，並且盡量把失分壓在最低，他很好地完成先發工作。」
本場比賽中，張志豪3打數2安打，貢獻3分打點，並跑回2分，是勝利的功臣之一，平野表示：「他幫了球隊大忙，他一直在板凳上幫忙炒熱氣氛，常常給學弟們建議，真的非常感謝志豪。」
當被問到張志豪伸手摸球衣是否有嚇到，平野笑說：「他一直都是這樣對待我，雖然我是總教練，但他依然故我，不過他一直都是幫忙大家炒熱氣氛，是球隊裡很重要的靈魂人物。」