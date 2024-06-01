「魔獸」霍華德發文祝賀雲豹奪首冠　標註表弟：等我到台灣慶祝！

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霍華德在Instagram上發文表示：「恭喜台啤雲豹 @taiwanbeerleopards 贏得冠軍！看到球隊終於登頂，也看到台灣籃球的成長，我感到非常自豪！@boogiecousins 我們談過這個，我們在全球推動籃球運動的影響力。勝利者總是會贏！無論我們經歷了多少次失敗。兄弟，現在你有了兩枚冠軍戒指，等我到台灣的時候，我們一定要好好慶祝一下。」
霍華德加盟臺灣野馬 7月重返台灣獻技
霍華德在2022年加盟T1桃園雲豹隊，當時在台灣掀起「魔獸旋風」。雖然隔年未獲續約，但他一直表達願意再來台灣發展的意願。今年5月底霍華德確定加盟臺灣野馬隊，將於7月26日開打的台灣站重返寶島獻技。
霍華德將在中國河南鄭州西亞斯舉行的TAT第3站賽事首度披上野馬隊戰袍，預計於7月26日在台北和平籃球館舉行的第4站與台灣球迷見面，勢必再引起一陣轟動，霍華德也表示已經迫不及待見到大家。
前NBA明星「魔獸」霍華德和「表弟」卡森斯相繼加盟台灣T1職籃雲豹隊，讓台灣籃球界颳起了一陣旋風。曾在CBA取得巨大成功的前NBA球星Stephon Marbury（馬布里）在接受《NOWnews》專訪時曾分享自身看法，「球員能夠在亞洲找到自己的舞台很棒，當年我也是這樣。」