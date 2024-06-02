李亦伸專欄／蔣淯安年薪千萬起跳！初估「4年6000萬」　多隊想搶

鈴木誠也用「全壘打」道歉！滿壘發生漏接失誤　下局轟滿貫砲賠罪

▲芝加哥小熊日籍外野手鈴木誠也，在滿壘局面出現漏接失誤，讓辛辛那提紅人狂攻4分，結果在下局馬上轟出生涯首支滿貫全壘打賠罪。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍外野手鈴木誠也，在滿壘局面出現漏接失誤，讓辛辛那提紅人狂攻4分，結果在下局馬上轟出生涯首支滿貫全壘打賠罪。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

鈴木誠也用「全壘打」道歉！芝加哥小熊日籍外野手鈴木誠也，今（2）日和辛辛那提紅人比賽的2局上，在2局上滿壘局面出現漏接的低級失誤，導致小熊投手Justin Steele單局狂掉4分。不過很懂禮數的鈴木誠也，在下局馬上轟出滿貫砲，一棒炸裂將比分追平，上演一齣完美的「道歉野球」，更同時寫下罕見紀錄。最後，小熊也在8局下靠著Dansby Swanson的兩分砲，以7：5逆轉擊敗紅人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
低級漏接失誤　投手滿臉無奈

比賽進行到2局上，紅人靠著觸身球、保送上壘，形成2出局滿壘局面，眼見打者Luke Maile敲出中外野的高飛球，即將被鈴木誠也輕鬆接下，並結束半局。然而，意外在此時發生，球落在鈴木誠也的手套側邊，並滑出手套，主場觀眾席也瞬間哀鴻遍野。

這個低級漏接失誤，導致壘上跑者全部回到本壘，紅人拿下3分，投手Steele也瞬間從天堂落到地獄，露出滿臉無奈的表情。甚至，接著被Stuart Fairchild敲出帶有1分打點的安打，紅人取得4：0領先。

用全壘打道歉　寫下超罕見紀錄

不過來到2局下，鈴木誠也獲得將功贖罪的機會，紅人先發投手Hunter Greene接連投出3次四壞球保送，讓小熊攻佔上滿壘，並由鈴木誠也打擊。結果，鈴木誠也和Greene纏鬥到滿球數後，掌握到貼近內角的四縫線速球，拉打將球一棒敲出左外野看台，轟出生涯首支滿貫全壘打，並將比數追成4：4平手。

根據數據統計網站《OptaStats》的數據顯示，鈴木誠也是大聯盟史上唯一1個，在比賽發生失誤讓球隊丟掉3分後，就在同場比賽敲出滿貫全壘打的球員

兩方一路鏖戰到8局下，小熊靠著Swanson的兩分砲，將比分超前，並在最後就以7：5拿下比賽勝利。此戰主角鈴木誠也則是共4打數敲出2安打，包含1發滿貫砲，也是個人本季第6轟，目前賽季打擊率2成65。



MLB／道奇主帥Roberts 52歲大壽卻遺憾輸球！山本由伸仍獻上祝福

「法官」Aaron Judge手感真夠燙！聯手Stanton開轟　洋基7：3巨人

台灣火球男林振瑋繳優質先發！6局狂飆7K　還三振洋基潛力新秀

MLB／Aaron Judge雙響砲助陣！洋基6：2巨人成美聯首支40勝球隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載