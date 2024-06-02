鈴木誠也用「全壘打」道歉！滿壘發生漏接失誤　下局轟滿貫砲賠罪

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比賽進行到2局上，紅人靠著觸身球、保送上壘，形成2出局滿壘局面，眼見打者Luke Maile敲出中外野的高飛球，即將被鈴木誠也輕鬆接下，並結束半局。然而，意外在此時發生，球落在鈴木誠也的手套側邊，並滑出手套，主場觀眾席也瞬間哀鴻遍野。
這個低級漏接失誤，導致壘上跑者全部回到本壘，紅人拿下3分，投手Steele也瞬間從天堂落到地獄，露出滿臉無奈的表情。甚至，接著被Stuart Fairchild敲出帶有1分打點的安打，紅人取得4：0領先。
用全壘打道歉 寫下超罕見紀錄
不過來到2局下，鈴木誠也獲得將功贖罪的機會，紅人先發投手Hunter Greene接連投出3次四壞球保送，讓小熊攻佔上滿壘，並由鈴木誠也打擊。結果，鈴木誠也和Greene纏鬥到滿球數後，掌握到貼近內角的四縫線速球，拉打將球一棒敲出左外野看台，轟出生涯首支滿貫全壘打，並將比數追成4：4平手。
根據數據統計網站《OptaStats》的數據顯示，鈴木誠也是大聯盟史上唯一1個，在比賽發生失誤讓球隊丟掉3分後，就在同場比賽敲出滿貫全壘打的球員。
兩方一路鏖戰到8局下，小熊靠著Swanson的兩分砲，將比分超前，並在最後就以7：5拿下比賽勝利。此戰主角鈴木誠也則是共4打數敲出2安打，包含1發滿貫砲，也是個人本季第6轟，目前賽季打擊率2成65。