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PLG季後賽／領航猿98：94客場取勝！率先進總冠軍賽　伯朗砍24分

▲領航猿在伯朗6記三分球、攻下24分11籃板的帶領下，最終幫助球隊在G6終結系列賽，晉級總冠軍賽。（圖／PLG提供）
▲領航猿在伯朗6記三分球、攻下24分11籃板的帶領下，最終幫助球隊在G6終結系列賽，晉級總冠軍賽。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+桃園璞園領航猿今（2）日G6在客場嘗試「關門」，在新竹御頂攻城獅外籍大將艾夫伯身體不適，全場3投0中、得0分，領航猿在伯朗6記三分球、攻下24分11籃板的帶領下，最終以98：94贏球，系列賽4：2晉級總冠軍賽。

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艾夫伯身體狀態不佳　攻城獅被淘汰

這一輪系列賽，領航猿在前3戰打得比較疲憊一些，面對攻城獅外線有艾夫伯這個進攻強點，本土球員防守雖然偶有佳作，但要維持效率效果並沒有特別理想。不過在第4戰開始換上林正之後，球隊有葛拉漢擔任3號，開始改變戰局。

今天葛拉漢首節就攻下8分，上半場則有10分進帳，艾夫伯今晚疑似身體狀態不佳，完全沒得分，主場軍欠缺他的火力處於劣勢，領航猿前兩節打完以47：33領先14分，看起來準備要將系列賽給終結。

不過易籃再戰後，攻城獅在主場反擊，單節命中3記三分球，第三節追到只差4分，單節攻城獅轟下34分，暫時以67：71落後。不過末節盧峻翔挺身而出，一次上籃、一記三分球幫助領航猿一波攻勢，重新取得雙位數領先。

此役下半場艾夫伯直接沒上了，雖然第三節攻城獅打出高潮，但末節領航猿重新掌控比賽節奏，伯朗兩記三分球，加上盧峻翔的上籃，在進入最後2分鐘時取得12分領先。雖然領航猿讀秒階段出現2次不應該的失誤，讓攻城獅追近到只差4分，暫停回來後白曜誠2罰全中，終結比賽。

盧峻翔帶隊晉級　分享球權幫助球隊

「第一次進冠亞軍賽，大家真的都很興奮。」領航猿本土一哥盧峻翔今天攻下15分，他賽後表示自己知道去年有一些起伏，這一季就是抱著學習的心態。今天自己下半場有些被針對，不過自己就是分享球權，把球交給有機會的球員，像是伯朗等好手，最終順利克服逆境。

▲攻城獅洋將艾夫伯在G6身體不適，球隊在這一場比賽拚盡全力，但最終還是落敗，遭到淘汰。（圖／PLG提供）
▲攻城獅洋將艾夫伯在G6身體不適，球隊在這一場比賽拚盡全力，但最終還是落敗，遭到淘汰。（圖／PLG提供）

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