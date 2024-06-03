黃仁勳演講揭露這訊號 陸行之預測：台積電2026年股利每季配6元
輝達執行長黃仁勳昨（2）日在台大體育館發表AI主題演講，並在此次演講中，首次揭露Blackwell Ultra、Rubin GPU、Rubin Ultra GPU等新架構。對此，知名半導體分析師陸行之指出，若輝達新架構都使用台積電3奈米產品，那麼AMD不到足夠產能「找三星幫忙就不奇怪了」。並預測台積電資本支出雖高，但營收跟著成長，現金股利可望增加，2026年每季配6元應該不難。
記者魏妤庭／台北報導
黃仁勳昨日在台大體育館發表AI主題演講，現場吸引各界人士參與，期間首次揭露需要8顆HBM3e的Blackwell Ultra，以及需要HBM4的Rubin GPU、Rubin Ultra GPU等新架構。
對此，陸行之臉書發文指出，黃仁勳所揭露的新架構，都是採用台積電3奈米產品，而輝達加速迭代到3奈米，再加上英特爾加入搶台積電3奈米產能，如此一來，確實會讓AMD拿不到足夠的台積電3奈米產能，找三星幫忙就不奇怪了。
不過，陸行之也提到，AMD雖對應競爭改用三星3奈米產品，但同時佈局台積電2奈米，從此觀察台積電HPC的3奈米及對應CoWos需求超過產能應該會持續一段時間。儘管不知道新加訂單定價策略會不會改變，讓3奈米毛利率提早於明（2025）年上半年超過公司平均毛利率的53%。
但陸行之預測，明年台積電資本開支應該又會超過350億美元，營收跟著增長，所以capex/sales不會增加太多，可以維持在35%營收上下，這樣現金股利也會持續增加，2026年每季配6元應該不難。
※【NOWnews 今日新聞
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