全家霜淇淋3口味齊發！Xpark海鹽檸檬霜淇淋登場 買就送水豚湯匙
迎接夏天，全家便利商店一口氣齊發3款霜淇淋，這次新口味找來Xpark水族館跨界聯名，推出「海鹽檸檬霜淇淋」，不只杯身及餅皮套有可愛水豚，6月5日起買霜淇淋，隨機贈送水豚、企鵝造型湯匙。之前熱賣的「巨峰葡萄霜淇淋」、「草莓優格霜淇淋」也同步回歸，APP限時祭出霜淇淋5支188元。
記者黃韻文／綜合報導
全家繼去年6月和Xpark水族館聯手合作，推出「嗨嗨蘇打霜淇淋」大獲好評後，相隔一年再度聯名，6月5日起推出全新的「海鹽檸檬霜淇淋」，用在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，雪酪口感吃的到檸檬酸甜與海鹽微鹹滋味。
除了嘗鮮新口味，杯身與餅皮紙套還特地換上Xpark人氣動物明星「Lili&Coco水豚夫妻」，6月5日至6月30日到門市買霜淇淋，另可隨機獲贈1款水豚、企鵝造型湯匙，送完為止。
看好消費者夏季最愛酸甜及水果口味，今年2月兩款熱賣的「巨峰葡萄霜淇淋、草莓優格霜淇淋」也同步在雙口味店舖回歸開賣。APP優惠也沒少，隨買跨店取自6月5日起，推出霜淇淋不限口味5支188元，活動加碼延長至6月10日端午節，今年夏天的冰品額度可趁機補充起來。
迎接端午連假到來，酷聖石冰淇淋直營門市推出中杯以上冰淇淋第二杯50元（新巨、中園、中新、夢時代、巨蛋、南紡門市除外）。即日起至6月13日期間，在酷聖石LINE官方帳號還可每天抽中杯以上冰淇淋買一送一。
7-ELEVEN開跑國際冰品節優惠活動，即日起至6月25日，指定冰品任2件最低0元起，另有5折、7折、9折優惠，7-11的APP、LINE官方帳號都能同步玩，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，先試手氣再到門市挑商品結帳即可。