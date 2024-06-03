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特企／企業數據應用經驗分享　智慧工廠AI驅動決策

▲台灣帆軟總經理王人賢作為開場講者，分享帆軟過去的成長歷程。（圖／品牌提供）
▲台灣帆軟總經理王人賢作為開場講者，分享帆軟過去的成長歷程。（圖／品牌提供）

本報訊

一年一度的FineEvent 於5/31盛大開展，本次會議以【數智．新趨勢】為題，圍繞「帆軟產品升級亮點」、「AI+BI創新趨勢」、「智慧工廠」、「智慧驅動決策」四個模塊，匯聚多位企業資深主管及數據行業專家顧問，分享企業數據應用的經驗，共同探討商業智慧領域新趨勢。

論壇由台灣帆軟總經理王人賢開場，他回顧了過去八年帆軟的成長歷程，透過由FineVis搭建的數智展廳向來賓介紹最新的帆軟產品版圖與服務應用。此外，帆軟產品的全新升級也藉此亮相，由台灣帆軟技術顧問范鑫依據展示FineReport全新大屏開發模式、FineDataLink數據橋樑以及FineBI主題分析等最新亮點。

美律實業高級工程師劉哲瑋則傳達「人人皆是數據分析師」的重要觀點，在導入FineBI後，透過其自助式分析的特點，多數事業部門同仁可自行分析數據，大大降低了資訊人員的日常開發成本。

台灣晶技副總陳秋霖則以企業高階主管的觀點，講述了從底層的數據治理、日常報表至高層匯報，Fine+產品為台灣晶技帶來的數位轉型效益。全康精密董辦室特助劉哲瑋則將帆軟的應用聚焦在廠區監控管理，透過FineReport對廠區機房進行環境、用電及關鍵指標的監測，保障機房的穩定運作。

為了進一步加深大會的行業洞察，帆軟亦邀請鼎華智能、鄧白氏、優智能及台灣帆軟的資深數據行業顧問與來賓分享在智慧工廠、商業數據應用及AI的最新趨勢。

FineEvent 2024 台灣帆軟用戶大會【數智．新趨勢】，引領觀者探索數據的發展，打造數智化未來，讓數據成為生產力。更多資訊請見帆軟官網

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