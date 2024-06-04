集30年經驗打造！「台東馬光中醫診所」開幕　溫暖服務醫病也醫心

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馬光醫療網黃福祥執行長曾說「只要有需要的地方，就會有馬光」，因為看到東西部醫療資源的差異，所以決定帶著完整的醫療及服務團隊走出西部來到台東，並成立「台東馬光中醫診所」，希望能以自身30餘年的中醫經驗來協助改善東部地區的醫療品質。
「我們講求一開幕，就可以呈現出完整的馬光」執行長黃福祥說，秉持馬光醫療網的優良文化-堅持專業、照顧患者、善待員工、誠實正直，且要讓台東馬光中醫的所有規格都跟西部院所一模一樣，所有的院所同仁，在上診前都會接受長達一個月的職前訓練，務必講求一開業即達到馬光醫療網的服務水準。親切問候、對眼微笑的服務態度，要讓患者不再感覺看診冷冰冰，就是要讓台東民眾也能享有最高品質的醫療服務。
除了擁有最專業的醫師群之外，台東馬光中醫延續馬光醫療網獨有的CRM顧客關係管理部門，以關懷、溫暖的服務，貼近患者傾聽患者需求，以溫暖微笑化解看診的不安以及陌生感，實現馬光中醫不只醫病也要醫心的醫療文化。另外「全預約制」的看診體驗，患者僅需在看診前10分鐘提早報到，減少排隊等候的時間，更能有效安排，提高看診效率。
為了提供前來看診的患者有一個寬敞舒適的候診空間，院所的裝潢風格也不同於一般傳統中醫的昏暗及狹小，台東馬光中醫佔地超過百坪，以日式美學的侘寂風格打造候診空間，「擁有山海的開闊，兼容靜謐的雅緻」重視人與自然間的合諧，並將空氣中原本充滿的中藥味替換成宜人的香氛氣息，櫃台人員的熱情活力、CRM顧客關係管理部門對於患者的貼心照護，處處都能讓人感受到最溫暖的看診體驗。
同時馬光中醫也致力於「善待員工、醫病共好」，讓公司員工幸福有成就感，藉此希望讓更多東部人才能夠回流，於自己成長的家鄉工作，再也不需要「北漂」、「西漂」至異鄉尋找工作。