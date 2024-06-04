全家拿鐵升級！「加巨型咖啡冰磚」喝越慢越濃 咖啡買6送6限一天
夏天要到了！全家拿鐵推出升級新品「經典冰磚拿鐵」，將整塊咖啡冰磚加入冰拿鐵，讓冰拿鐵冰鎮更持久、每一口都品嚐得到濃厚香醇。並且端午連假前還有每月的好咖日登場，全家6月6日限定，購買單品美式、拿鐵買6送6，且推出限定加碼優惠，只要在6月6日當天使用自備杯購買飲品即可折10元，鼓勵消費者喝咖啡、響應。
記者鍾怡婷/綜合報導
隨著氣溫升高，全家觀察4月起冰飲銷售已超過熱飲，為了搶攻夏季冷飲商機，即起夯品拿鐵全新升級，推出「經典冰磚拿鐵」，將原有冰拿鐵再加入整塊咖啡拿鐵冰磚，讓冰拿鐵冰鎮更持久、每一口都品嚐得到濃厚香醇。
即日起至6/25，新品上市期間更享有會員限定，大杯59元（原價70元）、特大杯69元（原價80元）優惠；購買Let’ Café經典咖啡系列還可享第二杯半價超值好康。
全家也同步推出周邊商品「變色冰杯」，獨家結合「冰咖VERSE」主題為設計，以500ml鋁杯材質製成，遇冷即會感溫變色，首波推出藍、綠2款顏色，6/12起再推出粉色及黃色，超酷變色冰杯讓冰咖體驗更有趣，限量發售，即日起至6/11，凡購買Let’ Café變色冰杯，再加贈大冰特濃美式兌換券1張。
此外，每月6號的好咖日也即將到來，6月6日當天購買單品美式、拿鐵買6送6，並且好咖日限時加碼，凡使用自備杯購買飲品即可折10元，鼓勵消費者喝咖啡、響應環保。
📍APP｜6月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
7-11則是與全球共同響應6月5日世界環境日，當天全台門市推出單日限定活動響應，使用自帶杯（非一次性用）與租借OPEN iECO循環杯購買CITY全系列飲品，每杯可享有自帶杯優惠獎勵7元。
並且7-11今年與統一超商好鄰居文教基金會攜手倡議環境議題，加入由5% Design Action、地球解方共同倡議「永續教科書」計畫，成為十家永續先行者企業夥伴之一，以「生活轉型」為概念，教導孩童在7-ELEVEN 即可便利實踐綠色消費的永續生活，同時也呼應108課綱精神，7-11首本永續教科書將於世界環境日上線，將於地球解方官方網站開放下載。