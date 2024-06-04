舞台劇「押解」7/5登高雄 菜鳥警察老扒手精采對決
綠光劇團臺灣文學劇場《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》挾帶台北演出時累積的好口碑，7/5-7/7日將於高雄文化中心至德堂演出。3日編劇暨監製吳念真帶領兩大男主角唐從聖、黃迪揚舉辦高雄記者會。高雄囝仔黃迪揚激動表示：「能回到自己長大的城市演出是無比榮耀的事！」並拍胸保證，15歲到85歲看《押解》都會愛上。
記者陳美嘉／高雄報導
《押解-菜鳥警察vs老扒手》以六零年代臺鐵平快火車為核心場景，描述菜鳥警察押解老練扒手的過程中，經歷各種雞飛狗跳的趣事。暌違9年再度搬演，機智喜劇天王唐從聖、金鐘男配角黃迪揚重返飾演扒手與菜鳥警察，編劇吳念真更在這次首度挑戰六零年代火車上的經典職務角色，和演員互飆演技。
全新打造的「老臺鐵場景」驚艷全場，舞台場景的車廂綠皮椅是從臺鐵屏東潮州機場搬運的老件、特別實地錄製車窗外的投影移動畫面、以及劇中的月台廣播委請臺鐵播音員朱薇女士錄製，種種細節成功創造出平快列車的車廂體驗，考究程度連知名鐵道文化研究者洪致文都覺得難得可見：「真的沒想到，有一天鐵博的典藏車會透過這樣的形式踏上國家戲劇院的舞台」。
綠光劇團特別推出「鐵道專場5折優惠」回饋給最辛苦的大眾運輸工作人員，全家或好友只要有一人是大眾交通相關從業人員或退休人員，包含計程車、公車、客運、捷運、臺鐵、高鐵、船運、民航等，購買優惠場次門票即享5折優惠，且不限購票張數，售完為止。《押解》6月14日至16將繼續於臺中國家歌劇院大劇院、7月5日至7日於高雄文化中心至德堂展開演出，門票現正熱賣中。