COMPUTEX開展！「AI PC」搶盡鋒頭 廖阿輝：PC市場迎接新起跑線
COMPUTEX今年最熱的話題就是「AI PC」，2024年被定義為AI PC元年，3C專家廖阿輝也認為：「PC市場準備迎接新的起跑線」，誰能強奪先機成為科技大廠的角力爭奪戰。廖阿輝認為現階段「先觀望」，民眾可以先評估自身的預算、需求再來決定。
記者周淑萍/綜合報導
AI PC的定義可以用有沒有配置「NPU」晶片來判斷，預計下半年包含英特爾AMD和高通都已推出能支援AI PC的晶片，而PC大廠戴爾、惠普、聯想、宏碁和華碩等也都預計會在下半年開賣AI PC，屆時消費市場可能會出現一場AI PC大戰。
廖阿輝認為，如果要嚴格定義「AI PC」必須要載入NPU晶片，但目前消費市場上，可能要到第三季或第四季才量產，消費者可以選擇的會比較多，現在建議先行觀望。現階段如果對於AI PC有需求者，可以先評估自身預算或是對於AI PC的用途，另外，現階段「算力」是否能夠應付也是關鍵。
此外，廖阿輝提到，目前比較高規的電腦其實都能運算生成式AI，可以執行像是ChatGPT、生成圖片等，差別在運算的速度、品質以及離線的運算能力，AI PC有NPU加持，勢必會有更優異的表現。廖阿輝強調，AI PC的誕生等於是電腦市場有新的起跑線，民眾想要下手，確實可以觀望後再決定，以目前來看，如果想要順暢的跑AI，會建議選擇高規格顯示卡，也會是必較實際的作法。