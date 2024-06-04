《白色巨塔》男星唐治平不知母陳屍頂樓！經紀人也崩潰：找不到人
男星唐治平73歲母親昨（3）日被發現在住家頂樓身亡，身旁有一張椅子及塑膠袋，警方通知時，發現唐治平精神狀態不佳，無法溝通，警方只好找其他家人相驗唐母屍體，而記者致電唐治平經紀人詢問細節時，經紀人也崩潰說找不到唐治平本人。
記者李欣容／台北報導
唐治平曾在台灣紅極一時，演過《白色巨塔》、《花樣少年少女》和《求婚事務所》等電視劇，後來消失好一陣子，還被拍到暴瘦照片又傳出欠債百萬，和相依為命的母親在新北市淡水租屋，但因欠債利息龐大，只能向親友借錢度日，2021年以《我家的美好時光》入圍金鐘獎視帝，讓他重新被看見，後來也參與八點檔《一家團圓》拍攝，原以為狀況好轉，沒想到如今爆出酒精中毒，不但不知道母親已經在家中頂樓過世，甚至到現在經紀人也找不到他的人。
這種情況也不是頭一次，經紀公司曾經幫他訂好車票，他卻搞神隱，拍攝現場直接開天窗，直到隔天才連絡上，5月30日同事跟著一起到花蓮，盯著他拍戲，結束後，唐治平說想在花蓮走走，31日經紀人就接到唐媽媽電話，說花蓮派出所來電，找到唐治平的錢包背包，但人不見，趕快請劇組去車站找他，幫他買票回台北，經紀人透露，現在她正從嘉義趕往淡水找人，至於將來要不要合作，目前還沒想到這部分，先找到人要緊。
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