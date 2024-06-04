當冥婚碰上老外！春河劇團「把我娶回家」6/8登衛武營
春河劇團今年年度製作《把我娶回家》是以「已逝未婚女性待嫁」的冥婚為創作題材，加上外國男子撿到紅包的設定，發展出一連串笑中帶淚，淚中帶笑的故事。此劇卡司陣容堅強，包括郭子乾、王琄、楊千霈、法比歐與蕭志瑋等多名演員，帶領觀眾感受一個茶罐、一個紅包，牽起一段異國人「鬼」戀，精彩可期。6/8將於高雄衛武營演出。
記者陳美嘉／高雄報導
《把我娶回家》故事源起自團長郎祖筠與她的外國先生，有次他們閒聊到：「如果是一個外國人撿到冥婚紅包會發生什麼事？」團長郎祖筠便開始有了這個故事的構想。故事描述一位隻身旅行的老外，撿起路邊的一只紅包袋，竟開啟了一段不可思議的旅程。
這只紅包來自一個頗富盛名的老茶行，茶行家中寶貝孫女因意外早逝，一年後，竟託夢給阿嬤討要姻緣。虔誠保守的一家人決定以傳統冥婚丟紅包的方式來完成寶貝孫女的心願。三姑六婆躲在暗處窺探，靜待有緣人。只是，經過無數個過客，每每期待又次次落空，最後被孫女認定的「夫婿」竟然是個老外。
《把我娶回家》以「冥婚」為創作基礎，半喪又喜的弔詭情節，展現出臺灣民眾喜歡討論靈異話題的習慣，融合「異國戀」的文化差異、「人鬼戀」的價值差異，各種充滿衝突、荒謬的元素，意外引爆許多幽默歡笑的情節，讓民眾釋放生活壓力。除了笑聲不斷，故事也蘊含著台灣人最為稱道的人情味，充滿對生者與死者的關懷與溫暖。藝人曾國城表示:「 《把我娶回家》讓你非常輕鬆，沒有煩惱地看完整齣戲。」
《把我娶回家》6至7月於高雄衛武營戲劇院、桃園展演中心演藝廳、臺南文化中心演藝廳、雲林表演廳六地巡迴演出。購票請洽TixFun售票系統或上春河劇團官方網站及臉書粉絲專頁。