陸海空齊發超精彩！高雄愛河端午國際龍舟嘉年華6/8登場
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日到10日盛大登場，除了經典的直道競速賽、親子龍舟、龍舟拔河、睽違四年的夜間龍舟、國際城市與啦啦隊女神對抗賽等精彩賽事之外，還規劃了北中南啦啦隊應援、特色市集、氣墊遊具、水上活動體驗表演秀以及佛光山祥龍燈等精彩活動，要讓民眾從白天玩到晚上，從水域玩到空中。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府表示，今年龍舟賽傳統與特色並重，經典賽事方面，6月8、9兩日夜間傳統龍舟將再度照亮愛河，競技龍舟則於6月9日登場，並將於6月10日下午1點半至5點展開傳統、競技直道競速決賽。特色賽事方面，龍舟拔河賽6月8日上午開划， 6月8日及6月10日則有最可愛的親子龍舟賽；此外還有4支球團啦啦隊及中華民國啦啦隊總會隊伍搖滾熊啦啦隊組隊划龍舟一較高下；還有15個國際城市及駐館與市府議會對抗賽也將於6月10日下午登場。除了現場觀賽，民眾也可以透過直播一同感受賽事熱情。
高市府指出，這次龍舟嘉年華活動，擴大延伸到愛河灣和周邊場域。除了水翼板表演、立槳板闖關、水上飛人秀等活動，在海音廣場及海風堤岸則分別有溫度逝光市集及打狗雄店市集。愛河水域七賢至五福橋段，天天有精彩的啦啦隊應援，紙風車劇團也將於6月8日晚間7點在228和平紀念公園演出，活動期間的下午至晚間時段還會有小朋友最愛的玩水氣墊遊樂園，晚間則有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演。
高市府提醒，活動期間河西路(中正四路-五福三路段)全線禁止車輛通行及停放，河東路(中正四路-五福三路段)實施人車疏導交管，河東路雙側(中正四路-民生二路)6月7日晚間七點起汽車停車格開放機車停車，建議民眾多搭乘大眾公共運輸工具。相關資訊可上高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁及愛河端午龍舟賽官網 查詢。