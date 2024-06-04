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7-11端午節拚了！迪士尼、蠟筆小新聯名「買1送1」：行動電源也有

▲7-11端午節大撒優惠！除了咖啡、全店滿額折現外，還有獨家聯名商品任選買一送一，包括迪士尼、蠟筆小新等周邊小物。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11端午節大撒優惠！除了咖啡、全店滿額折現外，還有獨家聯名商品任選買一送一，包括迪士尼、蠟筆小新等周邊小物。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11端午節大撒優惠！除了咖啡、全店滿額折現外，還有獨家聯名商品任選買一送一，包括迪士尼、蠟筆小新等周邊小物，有雨傘、水壺、購物車，還有超實用的蠟筆小新雙線行動電源，喜歡可愛小物的快趁端午節檔期搶優惠。

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7-11端午連假優惠自6月6日至6月10限時開跑，三大優惠包括「指定精選商品買一送一、第二件半價」、「會員消費每滿222元折22元，滿999元折100元加贈 OPENPOINT 20點」、「會員結帳金額滿999元，再送免費好禮兌換券」。

▲7-11端午節大撒優惠！除了咖啡、全店滿額折現外，還有獨家聯名商品任選買一送一，包括迪士尼、蠟筆小新等周邊小物。（圖／7-11提供）
▲7-11端午連假優惠自6月6日至6月10限時開跑，三大優惠包括「指定精選商品買一送一、第二件半價」。（圖／7-11提供）
其中超值精選商品，需先在APP使用open point點數換購每張6點的買1送1券，也就是共扣12點，即可使用票券享優惠價。有7-11獨家聯名的週邊，包括蠟筆小新、迪士尼、mofusand貓福珊迪等人氣實用周邊買一送一。

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▲7-11端午連假優惠自6月6日至6月10限時開跑，三大優惠包括「指定精選商品買一送一、第二件半價」。（圖／7-11提供）
▲7-11端午連假優惠自6月6日至6月10限時開跑，其中mofusand貓福珊迪周邊小物買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11全店集點「mofusand貓福珊迪」再度回歸！推出新一波快閃購/集點送活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11全店集點「mofusand貓福珊迪」部分指定商品買一送一優惠。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
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▲（圖／7-11提供）
▲7-11迪士尼UFUFY指定聯名週邊買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11獨家迪士尼周邊來了！自3月6日起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「迪士尼UFUFY系列」指定商品買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
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▲7-11蠟筆小新聯名週邊，指定商品買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11蠟筆小新聯名週邊，指定商品買一送一。（圖／7-11提供）
▲蠟筆小新掌上投影機，隨附五款投影片可替換投射影像，增添趣味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲蠟筆小新掌上投影機，隨附五款投影片可替換投射影像，增添趣味。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾蠟筆小新陶瓷疊疊杯，原價299元買一送一

◾蠟筆小新文具三件組原價499元買一送一

◾蠟筆小新絨毛磁鐵2入組，原價199元買一送一

▲7-11蠟筆小新指定週邊買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11蠟筆小新指定週邊買一送一。（圖／7-11提供）
▲限量魔豆陶瓷疊疊杯，共5款，款式隨機：可當馬克杯、盆栽使用。消費不限金額+299元換購；集滿6點+299元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量魔豆陶瓷疊疊杯，共5款，款式隨機，端午節限量買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家則是新推出「經典冰磚拿鐵」，將原有冰拿鐵再加入整塊咖啡拿鐵冰磚，讓冰拿鐵冰鎮更持久、每一口都品嚐得到濃厚香醇。

同步登場的還有周邊商品「變色冰杯」（售價179元），獨家結合「冰咖VERSE」主題為設計，以500ml鋁杯材質製成，遇冷即會感溫變色，首波推出藍、綠2款顏色，6/12起再推出粉色及黃色，超酷變色冰杯讓冰咖體驗更有趣，限量發售，即日起至6/11，凡購買Let’ Café變色冰杯，再加贈大冰特濃美式兌換券1張。

▲（圖／全家提供）
▲全家則是新推出「經典冰磚拿鐵」，將原有冰拿鐵再加入整塊咖啡拿鐵冰磚。（圖／全家提供）
▲即日起至6/11，凡購買Let’ Café變色冰杯，再加贈大冰特濃美式兌換券1張，歡迎把握。（圖／全家提供）
▲即日起至6/11，凡購買Let’ Café變色冰杯，再加贈大冰特濃美式兌換券1張。（圖／全家提供）

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