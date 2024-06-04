印尼公開賽／王齊麟、李洋首輪鏖戰3局通關！2：1逆轉晉級16強
「麟洋配」李洋／王齊麟今（4）日出戰印尼羽球公開賽，是BWF超級1000等級的賽事。首輪面對世界排名第26的馬來西亞組合鍾鴻健／海卡爾，不慎輸掉首局，但穩住陣腳連奪2局，成功在鏖戰3局後，以18：21、21：16、21：17完成逆轉勝，攜手闖入本次賽會16強。
記者林之越/綜合報導
過多失誤丟首局 穩住陣腳連奪2局
面對首次交手的馬來西亞組合，麟洋配在開局搶下領先，但由於失誤過多，讓對手接連得分，最終以18：21輸掉第1局。進入比賽第2局，麟洋配一路維持領先，雖然一度被追至僅有1分差，但在減少發生失誤後，再度拉開比分，以21：16將戰局逼進決勝局。
比賽第3局呈現白熱化，兩方數度平手，所幸李洋／王齊麟在中斷打出4：0攻勢，將比數拉開並率先搶下賽末點，最後以21：17連續拿下2局，擊敗馬來西亞組合，完成逆轉並晉級16強賽事。
此外，台灣混雙組合葉宏蔚／李佳馨在首輪賽事，不敵印尼組合Dejan Ferdinansyah／Gloria Emanuelle Widjaja遭到對手淘汰。而男單部分，周天成首輪就碰上「左手重砲」林俊易，將在明（5）日上演台灣內戰。