Soya分手2個月認愛了！公開新男友是他　逼出超強承認劈腿關鍵曝

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Soya坦承：「我在愛情當中是比較盲目的那個人，過去在身邊好姐妹都覺得超強對我的行為不當時，我總是認為是她們太過偏激，但其實在這段感情當中，我們一直都存在著一些問題，包括像是超強聽到要與我結婚時，就會感到非常的恐慌，雙方處在對未來沒共識的情況，所以中間也因為這樣分合2次。」
Soya認愛新男友大馬YouTuber「湛導」！逼出超強劈腿真相是網友
Soya透露，在分手之後自己一個禮拜就瘦了3公斤，心情也非常的不好，許多朋友都有陪伴著她，後來自己與認識5年的網友「湛導」陳一湛聯繫，兩人深聊了許多在感情上、內心的糾結，且是不間斷的交流，讓Soya在分手兩個月之後決定和湛導交往。
至於本來官宣和平分手，為何又會演變成現在的局面？「湛導」則解釋，起因是因為前一陣子與Soya交往之後，自己忍不住喜訊，於是在社群發上和Soya的合照，雖然有將照片用圖案擋住Soya的臉，但還是被網友發現，這也讓Soya被貼上「是不是劈腿」、「無縫接軌」等標籤，「湛導」也相當抱歉地說：「我是無意之間把Soya推到那個浪尖頭上。」
後來有網友將該事件發上社群平台「Dcard」討論，加上Soya後來拍攝分手搞笑影片，Soya還去按讚那些暗示超強劈腿的留言，就被網友推論出「超強才是劈腿的一方」，讓超強不得不出面說明，但Soya也表示：「非常佩服超強願意出面講清楚，希望大家不用對超強太殘忍，人都會有做錯的時候，就給他一個機會囉！」
影片最後，Soya也表示「雖然被劈腿分開之後，過程一定不好受，但如果沒有上這個寶貴的一課，我一定學不會自愛，而去遇到更好的人」Soya也勸大家：「別在感情當中忘記愛自己，去面對問題及處理問題，如果最後還是處於不健康的感情狀態，就要選擇勇敢放手，因為以後一定會遇到更好的。」