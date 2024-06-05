高雄兩天一夜輕旅行　萬豪酒店夏季住房體驗高空漫遊

炎夏到高雄兩天一夜輕旅行，飯店業者異業結合推出夏日住房專案，要讓大人小孩都玩得盡興。高雄萬豪酒店首度與智崴資訊科技聯手推出「i-Ride 遨遊天際」住房專案，贈送房客i-Ride 飛行劇院門票，體驗高空漫遊的刺激快感；另外也規劃適合親子同樂的「豪豪樂義夏」以及萬豪旅享家限定的「會員限定點數加值贈」住房專案。
記者陳美嘉／高雄報導
「i-Ride 遨遊天際」住房專案12月30日前預訂，入住即贈i-Ride 飛行劇院門票，可觀看飛越系列影片，體驗全台唯一的三維空間全視角飛行體感行程，享受視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與體感移動等五感震撼。專案加贈翌日豪享自助餐廳豐盛自助早餐，即日起開放官網及電話預訂，週一至週四入住經典客房，每房每晚6,815元起。另外，瞄準暑假親子出遊，推出親子同樂的「豪豪樂義夏」住房專案，9月30日前預訂入住。
專為Bonvoy萬豪旅享家量身訂製的夏日優惠「萬豪旅享家 會員限定點數加值贈」專案，9月30日前預訂入住行政豪華客房一大床一晚，享有行政酒廊專屬禮遇，包含翌日自助早餐、Happy Hour歡樂雞尾酒時光及全日輕食飲料，額外贈送5000積分，週日至週四入住，每房每晚8,432元起。
預訂「i-Ride 遨遊天際」、「豪豪樂義夏」或「萬豪旅享家 會員限定點數加值贈」任一專案，住宿期間皆可免費使用高空健身房、兒童遊戲室、SPA水療區及室內恆溫游泳池，在飯店內就能享受度假樂趣。