全家端午節優惠！濃美式、拿鐵6折「可寄杯」　滿額送整串衛生紙

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📍門市｜即起至6月10日
◾持7大信用卡/悠遊卡/全盈+PAY購買指定商品單筆滿500元，立折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折20元(單筆不累贈，數量有限，贈完為止)。
◾於「全家」購買指定商品，單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮五選一兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳(單筆不累贈，兌換期限至113/7/9)
◾百大夯品同品牌同價位第2件5折，優惠品項一次看
◾自有品牌三層絲柔抽取式衛生紙24包／串，三串1107元，44折，單串原價840元、特價369元
📍APP｜6月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍APP｜即起至6月10日
◾Fami!ce霜淇淋5支188元，7.7折，原價49元、特價38元
📍APP｜6月7日至6月10日
◾特濃經典美式6杯199元，6折，55元、特價33元
◾特濃經典拿鐵5杯199元，6.1折，原價65元、特價40元
◾私品茶55元
◾私品茶65元系列5杯199元，6.1折，原價65元、特價40元
此外，OK便利商店即起至6月7日前，至全台850間門市購買OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，爽口微甜的水蜜桃果香烘托出烏龍茶醇厚尾韻，搭配OKCAFE飽滿的麥芽香氣、奶油糖細膩甜感，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合讓人驚艷。