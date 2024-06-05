周潤發「香港豪宅」成中國旅客打卡新景點！房價增值20倍突破12億
藝人明星的住處經常會引起許多粉絲們的好奇，而最近香港藝人的住家也成了中國旅客的觀光打卡景點，吸引不少人前往朝聖。繼郭富城的大坑豪宅和劉德華的加多利山豪宅之後，天王周潤發位於九龍塘金巴倫道的豪宅也被中國粉絲們朝聖了。據了解，周潤發跟老婆陳薈蓮相當擅長投資房地產，而夫妻倆從1990年購入該棟豪宅之後，便一直住在這裡，讓許多粉絲都期盼有機會可以巧遇他們本人。
記者洪生儒／綜合報導
一名中國網友在九龍塘豪宅外面拍攝影片，並在影片中表示：「這是周潤發的豪宅，這棟房子是發哥在1990年花費了1470萬港幣（約新台幣6千萬元）購買的，現在的市價已經達到3億港幣（約新台幣12.1億），增值了20倍之多。」房價暴增讓網友感到非常震撼。
此外，中國網友也透露，九龍塘是香港傳統的富人區，很多的名人都選擇在此地居住，除了周潤發之外，跟他合作過《賭神》的向華強也住這附近，成龍與已故巨星李小龍也都在此地居住，甚至還有傳聞說知名風水師李居明是周潤發鄰居。
據了解，周潤發從90年代就開始投資香港的房地產，除了九龍塘的豪宅之外，還有在山頂、上環、銀線灣、旺角等地購買房產，還購入了西貢跟清水灣的土地。而先前也曾傳出周潤發跟老婆陳薈蓮兩人的總資產高達56億港幣（約新台幣227億），讓不少網友都驚呼不已，不過周潤發跟老婆也設立的慈善基金，計劃將資產捐出來做公益。