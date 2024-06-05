網怒私校校車惡擋救護車 中市警澄清：動不了！視線死角另有他車
網路流傳一段影片，車流量大的台中市文心路口，不論後方救護車如何鳴笛示意，前方私立雙語學校的校車只願朝直線方向緩慢移動，害救護車鑽不了空隙，同樣卡在車陣的駕駛人氣得大飆國罵。台中市警方今天出示監視器畫面，澄清當時下雨又是尖峰時間，校車前的左右都有車，即使警方上前引導，仍然無處可避！直到號誌轉換，救護車才順利通過路口，並沒任何人惡意擋車。
記者顏幸如／台中報導
網路流傳一段畫面，在看不見盡頭的車陣中，一部開在最內線車道的救護車焦急鳴笛，所有車輛都避開，只剩下最前方貴族學校的校車充耳不聞，頂多緩緩直線移動一下，卻不願往左或往右讓。目睹此情景的駕駛人，氣得拳頭都硬了，甚至飆罵「你家都不會有人受傷、都不會死人是不是？」
台中市警局今（5）日出示不同視角的路口監視器畫面，表示昨天下午5時55分許，下班交通尖峰時段又下雨，一輛校車在北屯區文心路、北屯路口停等紅燈時，後方有一輛救護車準備通過路口，但前方號誌是紅燈，校車前方的小轎車雖已經前行偏左想讓道，但校車的車體較長較寬，右邊還有一輛小車，根本動彈不得。
指揮交通的警察見狀立即上前疏導，校車勉強移動幾公尺，仍舊空間不足、救護車一樣過不去。此時恰逢號誌轉換，救護車終能順利通過該路口。由於網友的視角看不到校車前指揮的警察和其他小車，才誤會校車拒讓救護車。