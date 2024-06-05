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伍佰《成功之路》搖滾歌劇重返北流加場！大膽用25歲新人演主角

▲伍佰《成功之路》搖滾歌劇將在9月重返北流加演六場，這一次大膽啟用25歲新人演主角，讓外界都相當期待。（圖／月光音樂提供）
▲伍佰《成功之路》搖滾歌劇將在9月重返北流加演六場，這一次大膽啟用25歲新人演主角，讓外界都相當期待。（圖／月光音樂提供）

記者洪生儒／綜合報導

伍佰籌備了3年自編自導自演的《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，以7首伍佰經典作品，加上18首專為歌劇打造的全新歌曲，講述音樂人追求自我夢想的冒險之旅；去年2月首演後締造絕佳口碑，在粉絲的期盼之下，將於9月重返台北流行音樂中心再加演六場。而為了讓劇中主角大A更貼近伍佰原始的25歲人物設定，加上去年的主角鳳小岳辭演，今年加場邀來獨立樂團「荷爾蒙少年」的主唱詹詠安出演，引起廣大粉絲關注與討論。

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《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，將伍佰出道34年對搖滾樂的愛，變成140分鐘的冒險故事，以「一幕一景一世界」的6幕故事，講述吉他手大 A 尋找樂芙女神的過程，滿滿26首好聽的歌曲，中二的劇情，幽默的搞笑節奏，主題看似嚴肅但是過程充滿歡樂，連電影圈鬼才名導徐克去年看完首演都盛讚「大膽又有趣」。

▲伍佰籌備了3年自編自導自演的《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，講述音樂人追求自我夢想的冒險之旅。（圖／月光音樂提供）
▲伍佰籌備了3年自編自導自演的《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，講述音樂人追求自我夢想的冒險之旅。（圖／月光音樂提供）
而去年首演後佳評如潮，伍佰不禁感嘆「只演一輪太可惜，百老匯的劇都是一演再演」，經過多方考量後，伍佰決定今年9月重啟《成功之路》搖滾歌劇，還為此推掉《RockStar》世界巡演其他場次的邀約，《Rock Star》世界巡演於五月完美落幕，伍佰便投入搖滾歌劇的排練和籌備。

此外，伍佰還親筆寫下自己的創作理念：「我想用印象中布袋戲的人物刻畫方式跟視覺刺激，以及我作演唱會的經驗，去做出有別於過往我所看過的劇場演出，不管是舞台劇還是音樂劇。我要打造出另外一種新型態的演唱會式舞台劇，我叫它搖滾歌劇。關於這齣戲，我要講的事情很簡單，就是『相信自己，做就對了。』」

▲《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，將伍佰出道34年對搖滾樂的愛，變成140分鐘的冒險故事。（圖／月光音樂提供）
▲《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，將伍佰出道34年對搖滾樂的愛，變成140分鐘的冒險故事。（圖／月光音樂提供）
為了讓劇中主角大A更貼近伍佰原始的25歲人物設定，加上去年的主角鳳小岳辭演，今年加場邀來獨立樂團「荷爾蒙少年」的主唱詹詠安出演；伍佰盛讚詹詠安從高中組樂團至今都維持獨立音樂人的身份，今年8月剛好滿25歲，恰與劇中主角大A的設定一樣，年紀輕輕已累積近10年的演出經驗，不僅吉他彈得好、更是青春無敵，私下也非常努力，每一次排戲不管歌詞或台詞都是丟本演出，全身、心、靈投入，讓劇組的每個演員和工作人員都大讚「真是挖到寶了！」

而另一個大驚喜，就是將在7/12推出的《伍佰 WU BAI &amp; CHINA BLUE『成功之路』搖滾歌劇現場錄音》雙CD原聲帶，收錄去年演出全劇共26首歌的錄音。選在9月加演前推出原聲帶，除了要讓歌迷練歌，也希望藉由搶先體悟每首歌的意涵，讓9月觀演時產生更多共鳴，伍佰也希望粉絲屆時和台上演出者有更多的互動。

由於人員、佈景和預算的龐大，《成功之路》搖滾歌劇將無法搬到中南部演出，因此特別安排兩個週日的下午場，方便中南部的歌迷可以當天來回看演出，今年的六場將於9月27至29 日，10月4至6日於台北流行音樂中心舉辦，購票可洽拓元售票系統。

▲去年首演後佳評如潮，伍佰不禁感嘆「只演一輪太可惜，百老匯的劇都是一演再演」，經過多方考量後，伍佰決定今年9月重啟《成功之路》搖滾歌劇。（圖／月光音樂提供）
▲去年首演後佳評如潮，伍佰不禁感嘆「只演一輪太可惜，百老匯的劇都是一演再演」，經過多方考量後，伍佰決定今年9月重啟《成功之路》搖滾歌劇。（圖／月光音樂提供）

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