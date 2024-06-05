孫安佐要注意了！美FDA專家小組壓倒性反對用搖頭丸治療PTSD

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前治療PTSD的方案包括兩種憂鬱藥物和一些專門形式的認知行為療法，但效果都有限，藥物需服用3個月才能看見效果，且對藥物的反應大相逕庭，目前還沒有替代方案可以幫助那些對這些療法反應不佳的患者。
總部位於加州的製藥公司Lykos Therapeutics在FDA周二的會議上，展示了後期臨床實驗的數據結果，使用了MDMA來治療PTSD，而MDMA是搖頭丸的主成分。
事實上，澳洲在去年正式允許「迷幻藥」的常見成分MDMA，可以用於治療憂鬱症、創傷壓力症候群（PTSD），成為全球首例開放的國家，但同時也引發許多精神科醫師以及藥物專家的擔憂，認為有極大的濫用風險，衍生的副作用可能更高於療效。
Lykos Therapeutics針對2項臨床研究，各自募集到大約100人進行，受試者會在兩名治療師在場的情況下，服用MDMA，療程間隔約一個月，共包含3個圍棋8小時的療程。評估MDMA與談話治療等其他心理干預措施並用，試圖找出和安慰劑加談話治療的差異，並尋求監管機構的批准。
兩項研究發表於國際期刊「自然醫學雜誌」（Nature Medicine），並宣稱MDMA在治療PTSD方面確實既安全又有效，在FDA一份關於這項臨床研究的簡報中也稱，受試者的PTSD症狀似乎得到了快速改善。
不過，美國食品暨藥物管理局專家小組周二的會議上，11名成員中有9人認為，現有臨床數據不足以證明療法有效。