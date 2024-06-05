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孫安佐要注意了！美FDA專家小組壓倒性反對用搖頭丸治療PTSD

▲美國食品暨藥物管理局（FDA）專家小組投票，壓倒性反對用搖頭丸（MDMA）治療創傷後壓力症候群（PTSD）。（圖／食藥署官網）
▲美國食品暨藥物管理局（FDA）專家小組投票，壓倒性反對用搖頭丸（MDMA）治療創傷後壓力症候群（PTSD）。（圖／食藥署官網）

國際中心顏得智／綜合報導

藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐被爆，日前在泰國疑吸食大麻後，擅闖民宅脫褲露屁，遭泰警逮捕送精神醫療院所，脫序行為鬧上泰國媒體版面。狄鶯爆孫安佐遭下蠱，孫安佐則自稱罹患PTSD（創傷後壓力症候群）。事實上，關於PTSD的治療討論，美國食品暨藥物管理局（FDA）今日正召集衛生專家小組，針對俗稱「搖頭丸」的主成分MDMA是否能用來治療PTSD決議，結果壓倒性反對。

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綜合法新社與CNN報導，創傷後壓力症候群是一種使人衰弱的心理健康狀況，在人們經歷死亡、戰鬥或性侵等創傷性事件或受到上述威脅後出現，根據美國國家創傷後壓力症候群中心統益，PTSD每年影響約5%美國人，約有1300萬人有此困擾。

目前治療PTSD的方案包括兩種憂鬱藥物和一些專門形式的認知行為療法，但效果都有限，藥物需服用3個月才能看見效果，且對藥物的反應大相逕庭，目前還沒有替代方案可以幫助那些對這些療法反應不佳的患者。

總部位於加州的製藥公司Lykos Therapeutics在FDA周二的會議上，展示了後期臨床實驗的數據結果，使用了MDMA來治療PTSD，而MDMA是搖頭丸的主成分。

事實上，澳洲在去年正式允許「迷幻藥」的常見成分MDMA，可以用於治療憂鬱症、創傷壓力症候群（PTSD），成為全球首例開放的國家，但同時也引發許多精神科醫師以及藥物專家的擔憂，認為有極大的濫用風險，衍生的副作用可能更高於療效。

Lykos Therapeutics針對2項臨床研究，各自募集到大約100人進行，受試者會在兩名治療師在場的情況下，服用MDMA，療程間隔約一個月，共包含3個圍棋8小時的療程。評估MDMA與談話治療等其他心理干預措施並用，試圖找出和安慰劑加談話治療的差異，並尋求監管機構的批准。

兩項研究發表於國際期刊「自然醫學雜誌」（Nature Medicine），並宣稱MDMA在治療PTSD方面確實既安全又有效，在FDA一份關於這項臨床研究的簡報中也稱，受試者的PTSD症狀似乎得到了快速改善。

不過，美國食品暨藥物管理局專家小組周二的會議上，11名成員中有9人認為，現有臨床數據不足以證明療法有效。

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