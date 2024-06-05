英國女王辭世後繼位近2年 「查爾斯三世新鈔」今起開始流通
英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今（5）起正式流通印有英國國王查爾斯三世（King Charles III）肖像的鈔票，此前印有國王查爾斯三世肖像的硬幣已於2022年開始流通，但距離英王在伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）辭世後繼位已經將近2年，如今英國社會才正式在鈔票上看到女王以外的面孔。
國際中心楊智傑／綜合報導
英國逾千年歷史以來，通用貨幣都刻有國王與皇后的肖像，而伊莉莎白女王則是第一位出現在英國鈔票上的君主，74歲的查爾斯則是第二位。他在母親伊莉莎白二世女王 2022年9月逝世後登基， 距今已近兩年。
英國央行告訴《法新社》，新鈔票上的查爾斯肖像取材自王室擁有的一張照片，這張照片曾於2013年公布，未來國王肖像將出現在英國央行發行的4種塑膠鈔票，包含5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊等新鈔上，同時印有已故女王肖像的現有鈔票也將作為法定貨幣持續流通。
現行的英鎊塑膠鈔票自2016年起逐漸取代紙幣，英格蘭銀行表示，這項作法符合王室家庭（Royal Household）的指導方針，以便將這種改變對環境與財政的影響降到最低。