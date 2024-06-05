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「小金城武」涂善存手臂肌肉炸裂！為走秀飲控半個月秀成果

▲「小金城武」涂善存擔任永續大使，為了秀出手臂肌肉每天跑步、上健身房。（圖／美國棉提供）
▲「小金城武」涂善存擔任永續大使，為了秀出手臂肌肉每天跑步、上健身房。（圖／美國棉提供）

記者李欣容／台北報導

有「小金城武」之稱的29歲男星涂善存今（5）日擔任「世界環境日」永續大使，涂善存和女團黑曜精靈一同走秀，這是他出道後第一次公開走秀，從知道要當永續大使的前兩週就開始做飲食控制，每天早上去跑步，下午就到健身房報到，即便天氣不是很好，為了秀出肌肉風雨無阻。

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涂善存出道時有「小金城武」封號，也演過許多戲劇作品，包括《飛魚高校生》、《靈異街11號》、《我和我的鋼四壁》等，今年還有新戲《彈一場完美戀愛》以及電影《我想和你在一起》即將上映。

平時有在關注環境議題的他，這次擔任永續大使，在接到走秀邀約時，每天早上跑步，下午就上健身房，涂善存穿上以回收的牛仔布料拼接而成的衣服走秀，展現出完美的肌肉線條，涂善存表示：「我自己平時就很喜歡牛仔系列的單品，今天能夠用時尚的角度同時賦予永續的意義，我覺得穿起來特別亮眼。」

▲涂善存平時就很關注環保議題，出門用餐都會帶環保餐具。（圖／美國棉提供）
▲涂善存平時就很關注環保議題，出門用餐都會帶環保餐具。（圖／美國棉提供）
涂善存與黑曜精靈七位成員一同進行精彩服裝走秀，過去僅在學生時期幫過朋友走畢展的涂善存，直說獻出第一次出道後正式走秀真的好緊張，也偷偷向有模特經驗的黑耀精靈「取經」分享秘訣，大家也鼓勵他只要自信展現帥度就夠了，不過也好久沒機會露出手臂的他驚覺上臂過白，還特別多日穿背心戶外曬太陽，笑說一定要曬一下，不然會被笑是白斬雞。

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