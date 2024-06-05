連假快衝！Arnold Palmer打造台式繽果室 Care Bears週邊免費送
端午節連假去哪玩？美式休閒服飾品牌Arnold Palmer推出全新「Young Line漾系列」，即起至6月10日打造期間限定「熊YOUNG繽果室」，只要拍照打卡即可免費獲得沁涼果汁，還可以抽插畫家聯名帆布袋、Care Bears別針，快趁端午假期帶現場手氣，把可愛的聯名週邊帶回家！GAP也開賣2024夏季新品，包括復古休閒、城市機能系列、質感簡約三大系列風格，從海灘派對、都會泳畔，到濱海度假村，完成各種夏日情境的最佳穿搭。
記者鍾怡婷/綜合報導
服飾品牌Arnold Palmer歡慶全新「Young Line漾系列」上市，即起至6月10日打造「熊YOUNG繽果室」快閃店，以台灣特色為主題，邀請民眾近距離回味台灣獨有風情，更於門口設置打卡區，凡於活動期間拍照上傳至Instagram，追蹤並標註品牌粉絲專頁，就能免費獲得一瓶沁涼「繽果汁」，還有機會將與插畫家卡肉老ㄙ聯名的兔子帆布袋、Care Bears別針、品牌1000元購物金等好禮帶回家。
【Arnold Palmer「熊YOUNG繽果室」活動資訊】
◾ 時間：2024年 6月5日（三）至6月10日（一）
◾地點：忠孝SOGO一樓門前
◾活動辦法：凡6/5-6/10於活動現場裝置拍照打卡上傳IG限時動態，追蹤並標記官方社群帳號及指定Hashtag，就能免費獲得一瓶沁涼「繽果汁」，還有機會抽中與插畫家卡肉老師聯名的兔子帆布袋、Care Bears別針、品牌購物金
Arnold Palmer全新「Young Line漾系列」，其中包含Care Bears與台灣插畫家卡肉老ㄙ兩大聯名支線。「Care Bears x Arnold Palmer 悠遊台灣系列」以Care Bears彩虹熊在台灣遊玩的有趣點滴為靈感，首發與台北捷運、台北101大樓、中正紀念堂等知名景點合照，帶出美式卡通與台灣元素碰撞的俏皮趣味。
「卡肉老ㄙx Arnold Palmer：Hello Taiwan！系列」，設計上延續卡肉老ㄙ著名作品「波波冰狗室」可愛俏皮的風格，並透過更抽象華麗的視角展現出多種台灣特色，例如把台灣黑熊、狐蝠、石虎等保育類動物，融入復古窗花及原住民圖騰中，將台灣的獨特魅力以別具巧思的設計呈現。
此外，美式休閒服飾品牌Gap也推出夏季全新商品，包括「復古休閒Modern Preppy系列」透過條紋、撞色等繽紛元素，並結合時下流行的運動風、學院風設計，打造Logo翻領短袖POLO衫、Logo鬆緊短褲與運動套裝。
「城市機能Urban Workwear系列」男裝推出具吸濕速乾機能以及涼感功能的圓領短袖T恤、拼接撞色短褲、紮染風格的短袖T恤及抽繩鬆緊短褲等，女裝則有Logo羅紋圓領背心、輕薄的尼龍工裝短裙及尼龍工裝吊帶褲。
還有Gap「質感簡約Premium Blue系列」專注於剪裁細節、簡約質感的設計，今年夏季新品有Logo純棉圓領短袖T恤、融合格紋設計的Logo純棉翻領短袖襯衫及短褲、具吸濕速乾機能的圓領短袖素T、無袖剪裁翻領背心外套、免燙質料的西裝套裝等，在夏季透過舒適且別具設計品味的單品，隨時為自己安排一趟濱海度假之旅 ！