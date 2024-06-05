諾曼第登陸80週年！紀念活動擴大舉辦　領導人有從歷史學到教訓嗎

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《CNN》專欄便以「世界領導人是否沒有學到任何教訓？」為題，指出俄羅斯正在對烏克蘭發動二戰後歐洲最大規模的入侵戰爭，歐洲國家與美國會如何應對，綏靖自保或積極介入的主張不斷拉扯，不禁讓人有種重回二戰的既視感。
川普似乎對於參與烏克蘭的戰爭意興闌珊，且他也並沒有隱藏這一點。「美國優先」再次被提起，在1930年代希特勒橫掃歐洲時，許多美國人也曾高喊美國優先，希望美國不要捲入戰事。
與之形成鮮明對比的是法國總統馬克宏。馬克宏在俄烏戰爭爆發初期主張外交解決，強調「不要激怒俄羅斯」，但如今馬克宏的立場轉為強硬，揚言不排除派兵參戰，成為歐盟中最堅定的主戰派之一，雖然馬克宏的呼籲並沒有得到太多其他歐盟國家的認同。
西方國家一方面擔憂俄羅斯打倒烏克蘭後，下一步會繼續侵略波蘭等屬於昔日俄羅斯帝國的土地；另一方面又擔憂若烏克蘭全力反擊，戰事升高成為北約與俄羅斯的直接衝突，會引發核戰爭甚至是第三次世界大戰。
就連是否允許烏克蘭使用西方國家的武器攻擊俄羅斯境內領土，各國都態度分歧。在諾曼第登陸80週年的今日世界，當各國領導人反思二戰的教訓時，雖然是不同形式的衝突，不同的國家以及不同的意識形態，但是重返諾曼第海灘，看著那曾被鮮血染紅的戰場，所有人都該認真傾聽歷史的聲音。
諾曼第登陸開啟了之後一系列激戰，同盟國展開大反攻。在1944年6月6日當天，同盟國軍隊於5處海灘同時搶灘登陸，英國、美國、加拿大投入最多兵力，法國、澳洲、比利時、捷克、荷蘭等國也有參與，當天5處海灘的狀況各有不同，由於6月6日前的一系列佯攻，德軍第一時間並未正確認識到這是盟軍真正最大規模的行動，導致反應緩慢與混亂，但是戰鬥依舊非常激烈，當天盟軍就有4440人戰死，5800人受傷或失蹤，而德軍當天的傷亡人數也達到4000～9000人之多。