「全球扣件產業論壇」產官學精英齊聚剖析最新趨勢

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中華民國對外貿易發展協會副處長楊秀英也指出，特別是在CBAM試行後，各國淨零減碳的推進、新政策的制定，都為扣件產業帶來機遇與挑戰。在此背景下，台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉表示，業者仍憑藉「三高」高端化、高科技、高值化，在半導體、風電、太陽能等新領域闖出一片天。
「2024年全球扣件產業論壇」上午場，邀請金屬工業研究發展中心精微成形研發處處長林崇田、工業技術研究院產業科技國際策略發展所能源策略長林志勳、世豐螺絲總經理分就扣件產業的數位、永續轉型、高值化與數位製造提出見解，並與《遠見雜誌》總編輯林讓均進行交流對談。
下午場由三位國際專家、兩位國內專家繼續深究永續扣件的最新趨勢。日本SUNCO工業社長奧山淑英以「全球關注的物流創新技術」為題分享。歐洲扣件經銷商協會European Fastener Distributor Association (EFDA) 秘書長Mr. Alexander Kolodzik提到「CBAM上路對台灣扣件貿易之影響與策略」時，呼籲業者應和供應鏈夥伴繳交有效資料、使用綠電，才會有競爭力。而泰國工業轉包協會總經理Ms. Watsamon Chayapum演說主題為「泰國扣件市場趨勢」。
而後中鋼公司技術部門副總經理鄭際昭則針對「低排碳扣件用鋼開發與產業升級作法」說明。最後，永灃環境管理顧問合夥人溫麗琪，則以「扣件產業的永續轉型之路」為論壇作結，強調必須從環境、社會、治理三面向著手，才能打造可長可久的永續供應鏈。更多資訊詳見「2024台灣國際扣件展」官網。