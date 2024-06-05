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「全球扣件產業論壇」產官學精英齊聚剖析最新趨勢

▲「2024年全球扣件產業論壇」邀請國內外產官學界專家剖析最新趨勢。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.05）
▲「2024年全球扣件產業論壇」邀請國內外產官學界專家剖析最新趨勢。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.05）

記者陳美嘉／高雄報導

由經濟部國際貿易署主辦，中華民國對外貿易發展協會、台灣螺絲工業同業公會共同執行舉辦的「2024台灣國際扣件展」今(5)日在高雄展覽館盛大展開，並以「Green Fastening, Precision Attaining・永續扣件，精準實踐」為主題，舉辦「2024年全球扣件產業論壇」，邀請國內外產官學界專家剖析最新趨勢。

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▲「2024年全球扣件產業論壇」外貿協會副處長楊秀英於台上致詞。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲「2024年全球扣件產業論壇」外貿協會副處長楊秀英於台上致詞。（圖／記者陳美嘉翻攝）
經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠致詞時表示，台灣是全球第三大扣件出口國，近年來業者深耕高值化有成，出口單價提升近三成，經濟部也推出相關服務，攜手業者在永續浪潮中轉型升級。

中華民國對外貿易發展協會副處長楊秀英也指出，特別是在CBAM試行後，各國淨零減碳的推進、新政策的制定，都為扣件產業帶來機遇與挑戰。在此背景下，台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉表示，業者仍憑藉「三高」高端化、高科技、高值化，在半導體、風電、太陽能等新領域闖出一片天。

▲「2024年全球扣件產業論壇」交流座談，(左起)世豐螺絲總經理陳駿彥、工研院產科國際所能源策略長林志勳、金屬中心處長林崇田、遠見雜誌總編輯林讓均。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲「2024年全球扣件產業論壇」交流座談，(左起)世豐螺絲總經理陳駿彥、工研院產科國際所能源策略長林志勳、金屬中心處長林崇田、遠見雜誌總編輯林讓均。（圖／記者陳美嘉翻攝）
「2024年全球扣件產業論壇」上午場，邀請金屬工業研究發展中心精微成形研發處處長林崇田、工業技術研究院產業科技國際策略發展所能源策略長林志勳、世豐螺絲總經理分就扣件產業的數位、永續轉型、高值化與數位製造提出見解，並與《遠見雜誌》總編輯林讓均進行交流對談。

下午場由三位國際專家、兩位國內專家繼續深究永續扣件的最新趨勢。日本SUNCO工業社長奧山淑英以「全球關注的物流創新技術」為題分享。歐洲扣件經銷商協會European Fastener Distributor Association (EFDA) 秘書長Mr. Alexander Kolodzik提到「CBAM上路對台灣扣件貿易之影響與策略」時，呼籲業者應和供應鏈夥伴繳交有效資料、使用綠電，才會有競爭力。而泰國工業轉包協會總經理Ms. Watsamon Chayapum演說主題為「泰國扣件市場趨勢」。

而後中鋼公司技術部門副總經理鄭際昭則針對「低排碳扣件用鋼開發與產業升級作法」說明。最後，永灃環境管理顧問合夥人溫麗琪，則以「扣件產業的永續轉型之路」為論壇作結，強調必須從環境、社會、治理三面向著手，才能打造可長可久的永續供應鏈。更多資訊詳見「2024台灣國際扣件展」官網。

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