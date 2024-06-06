義享年中購物慶狂灑商品券回饋 OSIM全新養身科技概念館登場
百貨上半年度規模最盛大的購物檔期登場！義享時尚廣場在6/6起推出「年中購物慶」，除了集結館內精選品牌推出年度熱銷夯品獨家推薦外，更大手筆規劃連續25天的指定品牌滿千送百回饋 ；OSIM也正式進駐打造全新養身科技概念館。新光三越高雄左營店、三多店6/6起推出「夏日會員嘉年華」年中慶檔期，聯手6大銀行，集結首發新櫃、獨家快閃並搭配流行服飾超殺折扣，祭出今夏最強會員回饋。
記者陳美嘉／高雄報導
義享時尚廣場在6/6-6/30祭出上半年度規模最盛大的購物檔期「年中購物慶」，規劃連續25天的全館指定品牌滿3,000元贈300元電子商品券回饋，豪氣狂灑千萬元以上的電子商品券，預期將再次創造另一波的業績高峰。此外，搭配指定銀行信用卡刷卡消費，還能再額外獲得商品券加碼，多重贈獎直逼週年慶的回饋規模。
不僅祭出大手筆回饋，義享時尚廣場近期也有多家話題新櫃陸續進駐，包含高雄首家「TORY BURCH」、新台式火鍋「狂一鍋」與人氣名店「德州小騎士」，而頂級超市「Mia C’bon」則將於7/5與大家見面。
OSIM於義享時尚廣場打造的最新概念店型「OSIM Well-Being World」養身科技概念館，規劃多重動態科技與產品互動體驗，並且設立VIP包廂提供消費者身歷其境的五重感官沉浸體驗。除了打造高規格的店型外，義享時尚廣場更有限定商品券回饋及分期活動，雙管齊下輕鬆入手。
OSIM引領業界建立新一代「數據AI養身科技」系統，5感養身椅運用「數據AI」獨家將最先進的心電圖（EGC）科技融入養身椅中，再給予「客製化的5感紓壓配方」，讓每位家庭成員，都能得到最適合自己且獨一無二的身心放鬆配方。另外，小巧方便的「OSIM隱形按摩椅」也是熱門商品，褪去一般按摩椅的軀殼，一樣能有全身按摩所帶來的極緻紓壓享受，省空間、省預算，讓小資族終於也能擁有人生第一張按摩椅。
新光三越高雄左營店、三多店6/6-6/23《夏日會員嘉年華》年中慶檔期，推出多樣好康回饋。6/6-6/10會員持6大銀行信用卡買指定業種達檻即享「skm points翻倍送」；6/11至6/16會員買指定業種達檻即享「skm points雙倍抵」；還推出日本知名攝影藝術家蜷川實花獨家聯名卡友禮等。左營店6/15-6/16有七龍珠英雄2024台灣團體賽、6/15-7/14反應過激的貓櫻花時光主題快閃店首度於高雄登場。