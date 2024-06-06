我是廣告 請繼續往下閱讀
碳饅堡
位在西區金華路三段上的「碳饅堡」，從晚上七點開始營業至凌晨兩點，主要販售炭烤饅頭、吐司、脆皮蛋餅等等，即使是平日也時常大排長龍。碳饅堡使用木炭烘烤，店員細心將饅頭兩面都考至金黃色後，再根據你點的口味抹上抹醬，最多人推薦的有奶酥、冰火和燒肉等口味，饅頭帶有碳香且不會過乾，加上店家服務親切，更曾獲得網路票選台南宵夜冠軍呢！
- 地址｜南市中西區金華路三段89號
- 電話｜06 222 9368
- 營業時間｜19:00-02:00（週日公休）
- FB｜『碳饅堡』豆漿宵夜早點
在台南，每個人心中都有一家最喜愛的牛肉湯，而西門路二段上的「阿杰溫體牛肉湯」特別的是可以從牛肉、牛腩、牛尾、牛舌、牛心、牛肝、腦髓、骨髓、牛頰肉中，選擇兩款牛肉部位，做成個人化的雙拼牛肉湯！至於店家上等部位牛肉湯，肉質軟嫩、油脂不會過重，同時也喝得出湯頭沒加味精的鮮甜蔬果味，很適合晚上來一碗。
- 地址｜台南市中西區西門路二段421號
- 電話｜0931 896 265
- 營業時間｜17:00-00:30（週日～一公休）
- FB｜阿杰溫體牛肉湯
宵夜想吃韓式料理，到「草屋Agave House」就對啦！草屋店內裝潢為韓系餐酒館風，有多人座位也有吧台座位，一個人吃飯也歡迎（但餐點份量頗多，可能會吃太飽）。而餐點方面則提供韓式飯食、麵食、煎餅、炸物、炒類、鍋類等豐富選項，韓式炸雞、泡菜煎餅、炒油年糕、三層肉飯捲都是人氣料理，且店內氛圍很好，如果多人聚餐的話則建議事先訂位。
- 地址｜台南市中西區民權路二段25號
- 電話｜0928 755 878
- 營業時間｜11:00-14:00；17:30-00:00（週一公休）
- FB｜草屋Agave House
晚上才開始營業的台南美食——戽斗米糕，平價又美味，更是許多在地人從小吃到大的熟悉滋味。戽斗米糕提供米糕、水餃、蚵仔煎、雞肉飯等多樣小吃，米糕的滷汁有點偏甜，米粒則是粒粒分明，而配料有肥肉燥、魚酥、小黃瓜，整碗鹹香鹹香的超唰嘴！
- 地址｜台南市中西區金華路四段98號
- 電話｜06 220 0556
- 營業時間｜17:30-00:00（週二公休）
又麻又辣最過癮！「魚老鐵・烤魚」以大陸美食為特色，據悉是由於老闆在大陸品嚐過之後便念念不忘，因此店內主打令人意想不到的大陸美食，提供老成都麻辣烤魚、酸辣川粉、麻辣小龍蝦、川味回鍋肉等佳餚，辣味可以調整，但不吃辣的話也可以選擇金湯蒜香烤魚或牛油老罈酸菜烤魚，吃了絕對會上癮，很多人是一吃成主顧。
- 地址｜台南市中西區中成路37號
- 電話｜06 221 1198
- 營業時間｜17:30-00:00（週三公休）
- FB｜魚老鐵・烤魚（台南創始店）
「後甲圓環無名虱目魚肉燥飯」位在東區裕農路上，鄰近南紡購物中心，除了招牌肉燥飯之外，菜單還有魚皮麵線、魚肚粥、炒麵、炒米粉、魚頭湯、蚵仔湯等等，可說是集結了台南美食於一身的小吃店。他們家的肉燥飯配料是香菜和一片醃黃蘿蔔，而肉燥的肥瘦各半，很多在地人都是點肉燥飯配煎魚肚和一碗魚湯，吃飽準備滿足的入睡呢！
- 地址｜台南市東區裕農路501號
- 電話｜06 234 7310
- 營業時間｜00:00-13:30；17:00-00:00
同樣也是靠近南紡購物中心的「乐山蜀麻辣小火鍋」，是晚上才開始營業的小火鍋店，小巧溫馨的店面，環境明亮舒適，因此很受到歡迎。湯底有麻辣、豚骨、韓式泡菜、南瓜牛奶等口味，麻辣則細分為微辣、小辣、中辣、大辣和鬼辣椒，可依個人口味做調整。特別的是，乐山蜀麻辣小火鍋的辣，屬於麻中帶辣，若辣度不夠還可以再加，非常貼心。
- 地址｜台南市東區東安路154號
- 電話｜0910 738 913
- 營業時間｜17:00-01:00
- FB｜乐山蜀麻辣小火鍋
腐城招待所
台南深夜甜點在這裡！「腐城招待所」隱身在住宅區，位置頗為隱密，但當你找到店家後，便會感到柳暗花明又一村！腐城招待所由老宅改建而成，一樓和二樓街有座位區，各個角落都佈置了懷舊的物件，還有可愛的店貓與店狗駐店～值得一提的是，店家低消為每人一杯飲品，而人氣餐點為酒香提拉米蘇和起司玉米片，搭配冰冰涼涼的飲料享用，超對味！
- 地址｜台南市北區公園路746巷27-2號
- 營業時間｜19:00-00:59
- FB｜腐城招待所
- 台南咖啡廳｜深夜寵物友善咖啡廳「餵食三刻」與貓相陪的療癒夜晚
- 台南景點｜千佛山、麻豆代天府等六大必訪廟宇，感受宗教與歷史的神聖之旅
原文出處 : ReadyGo 台南美食｜台南宵夜吃什麼？雙拼牛肉湯、個人麻辣鍋深夜都吃得到！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw