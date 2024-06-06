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交通方式
黝脈咖啡位在台中市南區，離台中火車站很近，交通相當便利，且步行約10多分鐘即可抵達。另一方面，外縣市的讀者若想到黝脈咖啡的話，還可以在台中客運總站搭乘第36、38、31、135、100、103、107路公車，在忠孝路口站下車，步行約6分鐘便可抵達；或者，選擇有停靠台中車站、台中家商、台中酒廠或第三市場的公車搭乘都可，於台中國小站下車後步行1分鐘即可。至於自行開車，則可停於巷子口外圍的停車格～
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店內環境
來到黝脈咖啡，你會先看到厚實的木造大門，據說這是由於店家營業到深夜，老闆為避免吵到鄰居，特意打造的隔音門。如果覺得木門太重推不開的話，按電鈴就好了，店員隨即會幫忙開門。踏進店內，映入眼簾的是挑高的弧形設計、紅磚樑柱，還有烘豆機和各式各樣的咖啡相關工具，難怪會讓人聯想到「咖啡的博物館」，恍如闖入一處神秘的空間！
座位的部分，黝脈咖啡主要分為吧台和雙人客席兩大區，搭配透明壓克力的椅子，以及透明玻璃地板下顯現的明信片和咖啡豆，不僅讓空間視覺更加寬廣，更有一種懷舊又摩登的氣息。
菜單價位
令人好奇的是，黝脈咖啡提供什麼樣的餐點呢？首先，請先選擇黑咖啡或牛奶咖啡的品飲模式，牛奶咖啡有招牌歐式卡布奇諾、隨機特調；而黑咖啡提供「咖啡輕旅行」和「環遊世界風味之旅」，「咖啡輕旅行」會送上4小杯來自不同產地及處理法的咖啡豆，而「環遊世界風味之旅」則交由咖啡師沖什麼、喝什麼，盡情感受世界各國的咖啡風情，最特別的是可以無限續杯，咖啡喝到飽！
除了咖啡之外，黝脈咖啡還有茶品可以選擇，另外也有生乳酪蛋糕、焦糖餅乾布朗尼、巴斯克乳酪塔、阿芙佳朵等甜點，想吃鹹食的話則有舒肥雞胸肉或雞皮零嘴包，雖然選擇不算特別多，但對於咖啡因成癮的人而言，相信一定是值得一訪再訪的台中咖啡廳。
網友激推原因？
從早上11點營業至凌晨2點的黝脈咖啡，低消為一種飲品，且提供WIFI和插座，更不限用餐時間，因此店內時常有客人敲打著鍵盤，宛如置身於共享辦公室一般。
值得一提的是，店裡有一隻店貓——米魯庫，牠偶爾坐在椅子上盯著大家看，偶爾向客人討摸，讓許多人都不知不覺放下手邊的工作，甘願成為貓奴！
黝脈咖啡
- 地址｜台中市南區台中路146巷2號之6
- 營業時間｜11:00-02:00
- 電話｜0900 627 253
- Facebook｜黝脈咖啡
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原文出處 : ReadyGo 台中美食｜咖啡版本的深夜食堂！台中不限時咖啡廳推薦——黝脈咖啡
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