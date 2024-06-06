看5檔月配高息新兵！科技高息夯爆 近一周受益人與規模雙增
近日在6月將除息的台股ETF相繼公告配息金額下，使台股ETF話題持續，而今年才新掛牌的5檔（00946、00944、00943、00940、00939）台股ETF，雖然尚未開始配息，但台股熱絡、月月配又夯，持續受到投資大眾的關注。以這5檔產品近期規模與受益人變化來看，又以科技高息主題最受歡迎，顯見在近期科技展題材加持，以及AI科技發展成長性看好下，經營實力與獲利能力優異的台灣科技股格外受到市場偏愛，相關ETF也持續吸引投資者布局。
記者許家禎／台北報導
檢視這5檔產品近一周規模與受益人數增減狀況，以00946群益科技高息成長人氣最旺，規模與受益人數雙增，規模增加8.21億元、受益人數大增11206人，而與之同天掛牌的00944野村趨勢動能高息表現也不俗，近一周規模增加2.84億元、受益人數增加1597人。
而於5/20才掛牌的00943兆豐電子高息等權雖然規模小降，不過受益人反倒增加523人。值得留意的是，00946、00943仍持續是這5檔產品中，價格維持在發行價以上之ETF。
00946為今年5月才上市的台股ETF，成分股篩選訴求精選優質科技高息股，是第一檔將外資認同度納入考量的ETF，尤其外資考量在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向，形同為選股品質多加一層把關。
而在高息股的篩選方式上，法人指出，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，以力求精準高息，因此在這波由AI掀起的科技熱潮，以及台灣投資者對存股收益需求旺盛之下，其產品定位有助投資者兼顧收益與成長，因此上市以來規模與受益人數皆有顯著增長。
法人表示，隨著AI科技題材持續發酵，包括AI伺服器推陳出新，帶動散熱、機殼等零組件規格升級，晶片設計與代工同樣持續為市場焦點，而台灣科技公司又正好在全球供應鏈中佔有關鍵地位，受惠程度高，後市表現可期，且當中又不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業，建議投資人選股可側重科技高息股的ETF來參與行情。
※【NOWnews 今日新聞
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