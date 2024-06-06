只能說我輸了！被大谷翔平尻一轟　海盜火球狀元Skenes嘆「太強」

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大谷翔平首打席面對Skenes，被一顆160公里外角火球三振。Skenes連用3顆直球對付大谷，他解釋說：「我仔細觀察他揮棒的樣子，所以想用速球讓他出局。」第二打席Skenes球速繼續催，大谷掌握一顆161公里偏高速球，一棒扛出中外野大牆，轟出兩分砲。球被擊出的瞬間，Skenes就已經知道是一發全壘打。
談到與大谷翔平的對決，Skenes表示：「這是一場力量對力量的對決，一開始我成功地讓他出局，第二打席投出了不錯的球，但他真的很強，所以即使球路品質不錯，也會發生那樣的事情。我必須向他脫帽致敬，他是個了不起的選手。坦白說，大聯盟就是為了這樣的對決而存在，挨轟並不是令人開心的事，但這也是比賽的一部分。」
被問到在對決的過程中，有特別與大谷翔平眼神交換嗎？Skenes笑說：「其實我不記得了，但確實，當他在打擊區時，那是個很特別的時刻。」
大谷翔平在賽後表達希望Skenes能重拾二刀流身手，對此Skenes表示：「哦，天哪！那真是太酷了，或許春訓時我會試試看，但以目前的狀況，我已經很滿足了。」
Skenes提到，除了與大谷翔平對決之外，這場比賽對他來說意義非凡，作為一名南加州人，對戰道奇隊有特別的感覺，他說：「這是一支很好的球隊，我抱著戰鬥的心情來應戰。」
自5月份首度登上大聯盟以來，Skenes相當適應新生活，也感到很滿意，「能與大聯盟球員一起工作是一種美妙的經歷。」