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只能說我輸了！被大谷翔平尻一轟　海盜火球狀元Skenes嘆「太強」

▲匹茲堡海盜「火球狀元」Paul Skenes遭受震撼教育，161公里火球被大谷翔平全壘打狙擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲匹茲堡海盜「火球狀元」Paul Skenes遭受震撼教育，161公里火球被大谷翔平全壘打狙擊。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇今（6）日客場出戰匹茲堡海盜，日籍球星大谷翔平對決海盜「火球狀元」Paul Skenes，這是雙方首次交手，Skenes馬上遭受震撼教育，被大谷翔平轟出一發兩分砲，此戰大谷5打數2安打，貢獻2分打點，談到被大谷全壘打狙擊，Skenes直呼：「他真的是太強了！這是力量與力量的對決。」

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被大谷翔平全壘打狙擊　Skenes：太強了！

大谷翔平首打席面對Skenes，被一顆160公里外角火球三振。Skenes連用3顆直球對付大谷，他解釋說：「我仔細觀察他揮棒的樣子，所以想用速球讓他出局。」第二打席Skenes球速繼續催，大谷掌握一顆161公里偏高速球，一棒扛出中外野大牆，轟出兩分砲。球被擊出的瞬間，Skenes就已經知道是一發全壘打。

談到與大谷翔平的對決，Skenes表示：「這是一場力量對力量的對決，一開始我成功地讓他出局，第二打席投出了不錯的球，但他真的很強，所以即使球路品質不錯，也會發生那樣的事情。我必須向他脫帽致敬，他是個了不起的選手。坦白說，大聯盟就是為了這樣的對決而存在，挨轟並不是令人開心的事，但這也是比賽的一部分。」

被問到在對決的過程中，有特別與大谷翔平眼神交換嗎？Skenes笑說：「其實我不記得了，但確實，當他在打擊區時，那是個很特別的時刻。」

大谷翔平在賽後表達希望Skenes能重拾二刀流身手，對此Skenes表示：「哦，天哪！那真是太酷了，或許春訓時我會試試看，但以目前的狀況，我已經很滿足了。」

Skenes提到，除了與大谷翔平對決之外，這場比賽對他來說意義非凡，作為一名南加州人，對戰道奇隊有特別的感覺，他說：「這是一支很好的球隊，我抱著戰鬥的心情來應戰。」

自5月份首度登上大聯盟以來，Skenes相當適應新生活，也感到很滿意，「能與大聯盟球員一起工作是一種美妙的經歷。」


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