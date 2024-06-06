《背著善宰跑》邊佑錫旋風襲台！公開心中理想型：不講髒話的女生
熱門韓劇《背著善宰跑》上周播畢，男主角邊佑錫便立刻飛來台灣見粉絲，並於6月8日在台大1樓連開2場見面會。身高190.3公分的邊佑錫，不但身材壯碩，外型也十分帥氣，因此有不少粉絲們都想知道這位長相帥氣的「歐巴」喜歡什麼樣的對象。近日，邊佑錫也接受採訪，透露自己心目中的理想型，是「不講髒話的女生。」來為粉絲們解答疑惑。
記者張一笙／綜合報導
邊佑錫近日受訪時，表示自己很喜歡愛情喜劇，尤其喜歡自己在《背著善宰跑》劇中，為對方傾註一切的愛情，尤其自己也是用情至深的類型，所以更能感同身受。被問到理想型，邊佑錫表示人的外型會一直改變，但最重要的，是個性合拍、聊得來的女生。邊佑錫坦言，自己有點像傻瓜，所以喜歡賢明的女生。
不過主持人似乎不太滿以邊佑錫的回答，因此請他再說一次自己心目中的「理想情人」，邊佑錫思考了10秒後笑著說出：「我喜歡不講髒話的女生，雖然內容有點搞笑，但我喜歡講話文雅的人！」
影片播出後，不少女「郵筒（粉絲名）」們紛紛崩潰表示：「我不能一輩子不開車啊」、「我得辭職才行」、「對不起，今天上班路上已經講了20多次」、「歐巴只能找不看體育比賽的女生啦」、「海選就把我淘汰了」、「啊西！我已經被淘汰了」，留言區一片哀嚎。
有粉絲指出，邊佑錫過去有那麼多的私底下影片流出，從沒見過他講髒話，他同學也說邊佑錫求學時期就是不講髒話的小孩，所以這樣要求也十分合理。
而憑藉《背著善宰跑》嚐到爆紅滋味的邊佑錫，不僅演技受到肯定，就連邊佑錫在劇中的樂團「Eclipse」所主唱的〈陣雨〉（Sudden Rain）也衝勁全球告示牌音樂排行榜的前200名，證明《背著善宰跑》在全球的火爆人氣。