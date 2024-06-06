網婆慫恿投資人蔘 男急領現金3百萬面交所幸遭警攔截
高雄市1名姚姓男子在網路社群認識女網友林女，2人經過數日聊天開始以老公老婆相稱，林女見時機成熟，便謊騙姚男投資中國人蔘獲利可期，頻頻使用甜言蜜語洗腦姚男，成功慫恿他下單買336萬元，欲面交購80株中國人蔘，甚至還教他以提款方式準備金錢，所幸警方和銀行聯手及時喚醒姚男的理智，成功跳脫詐騙圈套，守住336萬元血汗錢。
記者郭凱杰／高雄報導
6月4日上午10時許，鼓山分局龍華所員警獲報稱於轄內某銀行疑似有男子遭到詐騙，經派員前往查處，經了解，姚男（65歲）日前在臉書社群上認識網友林女，經數日聊天後深感投緣，開始以老公老婆相稱，林女見時機成熟，便謊騙姚男投資中國人蔘獲利可期，以「稀有、限量、搶購」等話術謊騙，更傳送「收藏證書」及用甜言蜜語洗腦姚男，成功慫恿男子下單價值新台幣336萬元的80株中國人蔘！
歹徒最後擔心男子匯款時會因行員關懷提問而識破，甚至還教他以提款方式準備金錢，好在行員見其神情有異，機警通報，在警方耐心解釋後，姚男才從愛情詐騙中驚醒，打消投資的念頭，成功阻止詐騙。
鼓山警分局長陳奕良呼籲，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打110專線或警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，以防被騙。