義守大學AI跨域創新能量　培育未來關鍵人才

鴻海攜手輝達(NVIDIA)在高雄建置先進算力中心，輝達執行長黃仁勳也指出未來將在臺灣設立研發中心，而政府的「大南方計畫」，透過發展半導體經濟，帶動南臺灣城市發展，從南科、路科、橋科、楠梓、高雄軟體園區、小港，再延伸至林園，打造「半導體S廊帶」，除了輝達，還有台積電、IBM、艾司摩爾相繼投資高雄，高科技人才炙手可熱。
記者陳美嘉／高雄報導
義守大學智慧科技學院院長王周珍指出，義大在4年前看準未來AI科技潮流的趨勢，於2020年成立「智慧科技學院」，佈建全國第二台NVIDIA DGX A100超級電腦，與輝達成為合作夥伴學校，各院系更群策群力規劃開設「X+AI」的跨域整合課程，同時校方設立「AI高效能運算實驗室」，進而培育學子都能具備AI科技相關的專業。如今高雄市逐漸發展成為科技大城，知名大廠的相繼進駐，南部的孩子畢業後不用再北漂工作。
義守大學2018年便超前部署提出「跨域創新、競逐全球」的十年計畫，運用全國少數擁有醫學院的綜合型大學之優勢，校內各院系所以智慧科技與健康醫學的跨域整合為目標，與時俱進。建置的「智慧科技創新中心」扮演驅動智慧科技創新應用的核心，將AI與院系所跨域結合，涵蓋智慧醫學與體感科技區、XR/元宇宙區、AI機器人互動區、AI新創基地等。
義守大充分發揮醫學與科技兩大強項優勢，將體感、醫學和運動等內容連結智慧科技相互運用，像「智慧科技學院」資訊工程學系與醫學領域醫師團隊合作研發「智慧型冠狀動脈疾病診斷系統」，以拍攝舌頭影像，由人工智慧與大數據所學習建立的診斷模型進行處理與分析，評估冠狀動脈疾病的風險性，藉以作為就醫參考，就是健康醫學與智慧科技跨域結合的成果。