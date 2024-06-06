高中閩南語課文「連官員都不會念」 藍委嘆：看本土劇學還比較快
立法院教育及文化委員會今（6）日邀請文化部和教育部等單位，探討《國家語言發展法》的推動成效，國民黨立委柯志恩表示，她請官員看高中閩南語課本，內容都是非常艱澀、自行拚湊、或特殊造字，即使會講閩南語的人都看不懂，質疑對學生來說豈非是壓力和負擔？而這樣的學習有效嗎？學生會有興趣嗎？「家長反映學生完全看不懂，不如陪阿嬤看八點檔本土劇學還比較快。」
記者王德蓉／綜合報導
柯志恩表示，今質詢有關國家語言發展，他先請官員看高中閩南語課本，內容都是非常艱澀、自行拚湊、或特殊造字，即使會講閩南語的人都看不懂，加上台羅拼音，學生更是如墜五里霧，連官員都不會唸、也不敢唸，請問對學生而言，豈非是壓力和負擔？而這樣的學習有效嗎？學生會有興趣嗎？難怪行政院投入5年321億元要推動「國家語言整體發展方案（111-115年）」看不到成效。
柯志恩以自身經驗舉例，「我家是三代屏東潮州人，從小講台語，7歲以前不太會講國語，直到上了小學才開始正式學國語，有一次還被老師抓去參加演講比賽，自此國語才算符合『標準』。可見語言的學習最重要是環境，環境和學習動機才是學語言的不二法門！」
柯志恩指出，政府為了強推本土語言，在缺師資、缺教材下，且閩南語還沒有統整的書寫文字下，可以不顧課程發展既有程序，強行在中學推動課程。教育部還審查通過這種課本，家長反映學生完全看不懂，不如陪阿嬤看八點檔本土劇學還比較快。
柯志恩表示，「國家語言發展法」談到有些語言快要消失，政府要去振興、鼓勵大家使用，大家都很支持；但政府的做法愛之反害之，強推的結果、效果愈差、更不知預算用到哪去？台語不論在台灣各地、尤其中南部算是強勢語言，最令人擔心的是原住民語、和客語迅速流失，更是危機。此外，為了推國家語言，還要砸多少錢？這些經費有用在刀口上嗎？「下會期審預算一定要好好檢視、把關！」