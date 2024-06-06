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跟黃仁勳不同調！美學者示警：AI百年內消滅人類「機率為99.9%」

▲美國路易斯維爾大學（University of Louisville）教授揚波爾斯基（Roman Yampolskiy），日前在一場Podcast訪談中透露，他認為AI在未來100年內消滅人類的機率為99.9％。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲美國路易斯維爾大學（University of Louisville）教授揚波爾斯基（Roman Yampolskiy），日前在一場Podcast訪談中透露，他認為AI在未來100年內消滅人類的機率為99.9％。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

人工智慧（AI）正夯，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（5）日在COMPUTEX與美超微（Supermicro）創辦人梁見後對談，被問到「人類會被AI控制嗎？」黃仁勳堅定表示「當然不會」。然而，美國路易斯維爾大學（University of Louisville）教授揚波爾斯基（Roman Yampolskiy），日前在一場Podcast訪談中透露，他認為AI在未來100年內消滅人類的機率為99.9％。

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根據《商業內幕》報導，Podcast主持人弗里德曼（Lex Fridman）日前在節目中與揚波爾斯基對談，揚波爾斯基對AI的態度相當悲觀，認為AI在未來100年內消滅人類的機率高達99.9％。

揚波爾斯基表示，除非人類能夠開發出高度複雜、零錯誤的軟體，否則沒辦法阻止AI去做一些超出它原先設計範圍內該做的事情。揚波爾斯基指出，事實上，現今的AI語言模型就已經發生過越獄（jailbroken）意外，會做出一些開發人員不希望它們做的事。

揚波爾斯基認為，需要建立一個永久的安全機制，來控制AI不要越界。但事實上這非常難做到，由於AI會不斷自我修改並持續在與使用者互動的過程中學習，即使在接下來的幾個版本，人類成功控管了AI，之後風險仍然會持續存在，因為AI會不斷演化。

揚波爾斯基警告，「我們無法預測比我們更聰明的系統會採取甚麼行動」，AI很可能找出一些人類甚至不知道存在的東西，進而繞過人類的控制。揚波爾斯基預言了未來的3種情境，都很悲觀，一是所有人被AI消滅；二是人類還活著，但十分痛苦、生不如死；三是AI沒有對人類下手，不過由於AI完成了所有的工作，人類失去生存的意義，落入無盡的空虛。

揚波爾斯基一直是位AI悲觀論的學者，他今年曾出版新書名為《人工智慧：無法解釋、預測、控制》，同樣是針對AI的潛在危險和意外後果進行深入分析，並延伸到更為複雜的AI人格、AI意識、AI所有權等具有哲學意義的主題。

弗里德曼表示，自己與各類AI工程師交談，認為AI會消滅人類的機率大約落在1～20％之間，最近一項針對2700位研究人員進行的調查，則顯示AI導致人類滅絕的可能性為5％，大多數專家的看法沒有揚波爾斯基那麼悲觀。

黃仁勳在強調人類當然不會被AI控制時也表示，人類必須讓技術更進步、確保技術安全性、制定好相關規範，就像人們發明大量的技術來確保飛行安全，大家可以相互督促，持續推進好的科學、好的工程、好的商業實踐等等。

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