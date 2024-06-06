第15屆台日觀光高峰論壇高雄登場 期許旅客互訪達700萬人次
2024「第15屆台日觀光高峰論壇」日前在高雄舉辦，四天三夜的論壇內容包括國際高峰論壇會議、專題座談以及豐富的踩線行程，吸引超過200名台日雙方觀光領域、產官先進及重要代表齊聚港都。共同主辦此次台日論壇的「台灣觀光協會（TVA）」會長葉菊蘭大讚「高雄是歷屆台日觀光高峰論壇辦得最好的一次」。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，本屆論壇主視覺設計特別以高雄「海洋首都」的港灣城市意象與建築地標作為發想，融合台灣經典的注音符號與日本語中的平假名、片假名進行設計；整體活動除配合「永續發展（SDGs）」與「智慧觀光」之論壇主軸，更特別以「高雄大好．世界王者」、「多彩高雄．族群文化」、「新潮高雄．傳承革新」三大主題，精心規劃參訪行程、表演團體、參展攤位、特製高雄食材午晚宴菜單及貴賓伴手禮。
高雄近年加速城市轉型、推進2050淨零碳排目標，除建置完善的捷運、輕軌等大眾交通工具，觀光局亦大力輔導觀光產業提升服務品質，推動環保旅宿、綠色友善餐廳、連結在地文化等；觀光局除呼應此次論壇的核心價值「永續旅遊」，也積極展現高雄「全國觀光滿意度最高」的多元面向，讓日方大型旅遊及觀光業者認識嶄新的高雄，行銷高雄獨特的城市魅力與國際觀光，帶動更多日客來高旅遊。
高市府觀光局說明，台日雙方代表於論壇共同發表「高雄宣言」，未來持續發展「永續觀光」為願景，在台日航班逐步恢復下，積極推動台日雙方健康平衡交流，朝雙方旅客互訪700萬人次目標邁進。
觀光局補充，高雄全年氣候宜人，是台灣的海洋首都，更是台灣唯一擁有海空雙港的港灣城市；不僅具有豐富的山海河港景緻、多元的族群文化、新興蓬勃的產業轉型與發展，以海納百川的美食而知名。希望藉由本次台日觀光高峰論壇，能讓更多日本貴賓了解全新的高雄美食美景，進而規劃高雄的旅遊產品，為高雄帶入更多日本旅客。相關資訊請上高雄旅遊網查詢。