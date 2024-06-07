藝人林美秀罹患「後天血友病」 醫曝成因、2大症狀：致死率逾4成
57歲女星林美秀近期推出首張個人專輯《Lady Pum Pum》，自曝罹患「後天血友病」，血液相關指數全都低於平均值，血紅素更降到2（正常值是12以上）。醫師指出，後天血友病是屬於自體免疫疾病，2大類主要症狀是大片皮下瘀青、出血，可能合併血尿、血便，致死率最高超過4成。
記者徐銘穗/綜合報導
三總血友病中心主任陳宇欽接受媒體訪問時表示，後天血友病是屬於自體免疫疾病，體內產生的抗體中和凝血因子，造成患者出血等症狀，其發生率依據國外研究，約為百萬分之一，且僅有半數患者能夠找出原因，部分患者發病原因與自體免疫疾病相關，有些是惡性腫瘤引起，其他原因則包括皮膚問題、生產後發病等。後天血友病2大類主要症狀是大片皮下瘀青、出血，範圍可達10公分以上，且有可能合併血尿、血便等狀況。
根據台灣急診醫學會衛教資料，在急診室常會遇到許多不明原因出血，當中後天血友病是一種可能危及生命的非遺傳性自身免疫性出血疾病，總死亡率在15%至42%之間。
藥師公會全聯會資料也指出，後天血友病一旦有出血徵象時，應積極治療，否則待病情惡化可能會致死，治療前需完整回顧病人病史和用藥史，才能正確用藥給予治療。