台漫迷注意！紙風車諸葛四郎、真平、笑鐵面明快閃台中國漫館
台灣第一本國產英雄漫畫《諸葛四郎》，半世紀前風靡大街小巷至今，明天適逢《諸葛四郎》創作者、漫畫家葉宏甲百歲冥誕，位於台中的國家漫畫博物館籌備處，今起推出「葉宏甲百年紀念」特展，明天紙風車劇團的四郎、真平、公主、笑鐵面演員，以及動畫電影的四郎人偶，都將在展區不定時出沒，為漫迷帶來驚喜。
記者顏幸如／台中報導
葉宏甲1958年於《漫畫大王》周刊開始連載《諸葛四郎》至1970年，漫畫主角成為當時孩子們心中的英雄，承載許多台灣3至5年級長輩的童年時光與成長回憶，漫畫更改編成電視劇、舞台劇、電影等，展現台漫跨域的多元性。
文化部表示，葉宏甲長子葉佳龍去年10月26日簽署文物捐贈意向書，將葉宏甲珍貴的手稿與文物捐贈給國家典藏，今年6月8日葉宏甲百歲冥誕，文化部特別在國漫館推出特展，呈現葉宏甲的創作軌跡，重現台漫經典。
特展今天開幕，將持續到明年1月5日，包含「諸葛四郎100」漫畫展、「成為諸葛四郎」動畫展、「英雄魂－記憶中的英雄展」等，並邀請紙風車劇團於6月15日晚上7點，在台中市光明國中操場演出「諸葛四郎」舞台劇，融入民俗技藝、音樂等戲曲元素，帶領觀眾重回「諸葛四郎大戰魔鬼黨」的年代。
明天起端午連假，8日下午在國漫館將有分享會，紙風車劇團的四郎、真平、公主、笑鐵面等演員，以及動畫電影《諸葛四郎–英雄的英雄》的四郎人偶，都會快閃國家漫畫博物館園區，與大小漫迷面對面驚喜互動。活動細節可參考國漫館臉書。