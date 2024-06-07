玄彬、孫藝真新婚2年爆賣房！豪宅「4年漲5千萬」 傳已委託仲介
南韓超人氣夫妻檔玄彬和孫藝真在2022年結婚，後來夫妻倆一起住進了玄彬在2020年花費48億韓幣（約新台幣1.2億）買下的頂級別墅豪宅，過著幸福的婚姻生活。沒想到，夫妻倆才住進去不到兩年，竟傳出玄彬該棟房產即將售出的消息，而且在4年內房價還漲了22億韓幣（約新台幣5500萬），據了解目前玄彬已經委託仲介，他跟孫藝真也打算搬家，引起不少網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
根據韓媒報導，玄彬跟孫藝真居住的別墅豪宅在4年內漲價了22億韓幣（約新台幣5500萬），近期傳出玄彬有意要賣房，市場價格粗估約70億韓幣（約新台幣1.75億），目前玄彬已經委託仲介處理賣房事宜。據了解，該別墅社區的鄰居還有JYP老闆朴軫永、女星韓韶禧、歌手曹誠模等人。
事實上，玄彬在2020年6月以48億韓幣（約新台幣1.2億）買下了位於京畿道九里市拱形村的頂級別墅豪宅（Walkerhill Podo Ville），後來在2021年1月才順利辦完交屋手續。據了解，玄彬當時是全額現金付款，後來就傳出他打算把該別墅拿來作為婚房，他與孫藝真的婚事才會曝光，而這對人人稱羨的夫妻檔也在2022年結婚後住進了別墅裡。
此外，玄彬跟孫藝真在2022年結婚並搬進該別墅後，也在同一年11月喜獲一子，夫妻倆新婚2年的時間，過著相當幸福甜蜜的生活，如今爆出賣房的消息，都讓粉絲們驚訝不已，大家也都相當好奇他們接下來會搬去哪裡。