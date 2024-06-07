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玄彬、孫藝真新婚2年爆賣房！豪宅「4年漲5千萬」　傳已委託仲介

▲玄彬、孫藝真新婚2年遭爆賣房！別墅豪宅購入4年漲了5千多萬，傳出玄彬目前已經委託仲介處理賣房事宜。（圖／玄彬IG）
▲玄彬、孫藝真新婚2年遭爆賣房！別墅豪宅購入4年漲了5千多萬，傳出玄彬目前已經委託仲介處理賣房事宜。（圖／玄彬IG）

記者洪生儒／綜合報導

南韓超人氣夫妻檔玄彬和孫藝真在2022年結婚，後來夫妻倆一起住進了玄彬在2020年花費48億韓幣（約新台幣1.2億）買下的頂級別墅豪宅，過著幸福的婚姻生活。沒想到，夫妻倆才住進去不到兩年，竟傳出玄彬該棟房產即將售出的消息，而且在4年內房價還漲了22億韓幣（約新台幣5500萬），據了解目前玄彬已經委託仲介，他跟孫藝真也打算搬家，引起不少網友關注。

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根據韓媒報導，玄彬跟孫藝真居住的別墅豪宅在4年內漲價了22億韓幣（約新台幣5500萬），近期傳出玄彬有意要賣房，市場價格粗估約70億韓幣（約新台幣1.75億），目前玄彬已經委託仲介處理賣房事宜。據了解，該別墅社區的鄰居還有JYP老闆朴軫永、女星韓韶禧、歌手曹誠模等人。

▲南韓超人氣夫妻檔玄彬和孫藝真在2022年結婚，後來夫妻倆一起住進了玄彬在2020年花費48億韓幣（約新台幣1.2億）買下的頂級別墅豪宅，過著幸福的婚姻生活。（圖／玄彬IG）
▲南韓超人氣夫妻檔玄彬和孫藝真在2022年結婚後，一起住進了玄彬花費48億韓幣（約新台幣1.2億）買下的頂級別墅豪宅，過著幸福的婚姻生活。（圖／玄彬IG）
事實上，玄彬在2020年6月以48億韓幣（約新台幣1.2億）買下了位於京畿道九里市拱形村的頂級別墅豪宅（Walkerhill Podo Ville），後來在2021年1月才順利辦完交屋手續。據了解，玄彬當時是全額現金付款，後來就傳出他打算把該別墅拿來作為婚房，他與孫藝真的婚事才會曝光，而這對人人稱羨的夫妻檔也在2022年結婚後住進了別墅裡。

此外，玄彬跟孫藝真在2022年結婚並搬進該別墅後，也在同一年11月喜獲一子，夫妻倆新婚2年的時間，過著相當幸福甜蜜的生活，如今爆出賣房的消息，都讓粉絲們驚訝不已，大家也都相當好奇他們接下來會搬去哪裡。

▲玄彬與孫藝真才住進別墅豪宅不到兩年，竟傳出該棟房產即將售出的消息，讓大票粉絲都相當震驚。（圖／玄彬IG）
▲玄彬與孫藝真才住進別墅豪宅不到兩年，竟傳出該棟房產即將售出的消息，讓大票粉絲都相當震驚。（圖／玄彬IG）
▲曾有節目曝光過玄彬、孫藝真同款豪宅的內部構造，裡面看起來相當精緻高級。（圖／翻攝自tvN）
▲曾有節目曝光過玄彬、孫藝真同款豪宅的內部構造，看起來相當精緻高級。（圖／翻攝自tvN）

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