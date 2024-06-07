三星電子工會今發動「史上首次罷工」 分析：不影響晶片供應
韓國科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）旗下的最大工會「全國三星電子工會（NSEU）」，今（7）日以「集體請假」的方式進行該公司創業50多年來史上第一次的罷工行動，不過市場調研機構也指出，這次實質上罷工的日子只有一天，加上大部分半導體廠已經改用自動化生產，因此估計不會影響三星的生產與供應。
國際中心楊智傑／綜合報導
全國三星電子工會自今年1月起與公司進行勞資談判，但雙方分歧始終無法解決，政府調解未成後，工會控訴資方忽視勞工，薪資談判沒有進展，決定發動罷工。自上月29日起，全國三星電子工會就有成員在三星電子總部大樓前展開24小時靜坐抗議，接著是以消耗年假等方式展開集體行動，直到7日發動「集體請假一天」，一步步提高罷工力度。
工會負責人指出，今天這次罷工行動是韓國三星電子公司自1969年成立以來，首次進行全國大罷工，不過主要參與者大多為首爾三星總部的員工，而非直接參與生產的工人。
韓媒引述台灣市場調研機構「集邦科技」（TrendForce）分析指出，實際上這次罷工活動是由三個假日與請假一日組成，本月6日是韓國「顯忠日」本就是國定假日，而8、9日是週末假日，因此許多勞工透過「週五請假一天」湊成連續假期，工廠生產排程和人力配置早已有規劃。
此外，三星電子半導體廠的自動化生產技術實際應用後，人力需求也有所減少，估計本次罷工並不會對三星「動態隨機存取記憶體」（DRAM）與「快閃記憶體晶片」（NAND）的生產與供應造成影響。